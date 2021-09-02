В США разочарованы решением России относительно миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом сообщает посольство США в Киеве.

"Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать обновление мандата миссии - ключевого мероприятия по укреплению доверия", - говорится в сообщении.

Также в посольстве выразили поддержку работе председателя пограничной миссии и ее работников, которые "работали в Украине в очень сложных условиях".



Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжение работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.

В МИДе Украины осудили намерение Российской Федерации не продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе: "Может вызвать эскалацию".

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