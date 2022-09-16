В США разочарованы медленными темпами влияния санкций на российскую экономику, - CNN

Об этом сообщили на сайте CNN.

Телеканал сообщает о надеждах, что санкции быстро уничтожат российскую военную машину, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя и, возможно, настроит общественное мнение против вторжения.

Однако сообщается, что российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидали многие чиновники администрации Байдена в феврале. Согласно данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, за первые 100 дней войны Россия заработала рекордные 93 миллиарда евро, экспортируя нефть, газ и уголь.

Экономика России сократилась примерно на 4% с апреля по июнь по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Но это не 15% падения, которых некоторые ожидали в начале года.

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"Мы ожидали, что такие вещи как SWIFT и все блокирующие санкции против российских банков полностью разрушат российскую экономику, и что, по сути, до сентября мы будем иметь дело с экономически гораздо более ослабленной Россией", - сказал один высокопоставленный чиновник США, комментируя решение США и Европы отключить некие русские банки от интернациональной банковской системы SWIFT.

Другой высокопоставленный чиновник США отметил, что многие в администрации надеялись увидеть, что российская экономика сейчас будет страдать еще больше, учитывая беспрецедентную суровость скоординированных западных санкций.

Однако еще один чиновник администрации заявил, что разрабатывавшие санкции за несколько месяцев до войны всегда считали, что сильнейшие последствия не обязательно будут немедленными.

"Я думаю, что изначально у нас было мнение, что когда Россия вторглась в Украину и мы ввели санкции, это, скорее всего, будет среднесрочным и долгосрочным режимом санкций", - сказал он.

По состоянию на 14 сентября было известно, что согласно внутреннему документу министерства финансов РФ, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов прямого ущерба от санкций.

15 сентября сообщили, что США и Европейский Союз усиливают давление на Турцию для соблюдения санкций в отношении России.

15 сентября стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова, трех его жен и членов семьи.

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