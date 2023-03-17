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В США размышляют над целесообразностью запуска дронов над Черным морем, - CNN

17 мартa, 2023 пятница
09:32
Мир

Соединенные Штаты анализируют, насколько целесообразно продолжать операции над Черным морем после уничтожения российским истребителем одного из них 14 марта

Об этом сообщает CNN .

По информации телеканала, Вашингтон не прекратил полеты полностью, однако сейчас оценивает риски и преимущества продления операций над Черным морем. Сразу после падения дрона 14 марта, Пентагон отправил еще один MQ-9 Reaper в тот же район, чтобы проследить за действиями искавших обломки россиян.

Военные проводят анализ и изучают маршруты беспилотников, чтобы снизить риск конфликта с россиянами, регулярно летающими в районе временно оккупированного Крыма.

"Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией", - говорится в материале CNN.

Кроме того, телеканал опирается на слова одного из американских чиновников. По его информации, военные США озабочены возможным ограничением маршрутов для работы беспилотников - это может повлиять на сбор разведданных по войне в Украине. Вместе с тем, заявили в Вашингтоне, Соединенные Штаты имеют альтернативные источники получения информации, такие как спутники-шпионы.

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
  • 15 марта в Белом доме заявили , что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
  • В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
  • 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
  • Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
Россия
скандал
США
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