Об этом сообщает CNN .

По информации телеканала, Вашингтон не прекратил полеты полностью, однако сейчас оценивает риски и преимущества продления операций над Черным морем. Сразу после падения дрона 14 марта, Пентагон отправил еще один MQ-9 Reaper в тот же район, чтобы проследить за действиями искавших обломки россиян.

Военные проводят анализ и изучают маршруты беспилотников, чтобы снизить риск конфликта с россиянами, регулярно летающими в районе временно оккупированного Крыма.

"Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией", - говорится в материале CNN.

Кроме того, телеканал опирается на слова одного из американских чиновников. По его информации, военные США озабочены возможным ограничением маршрутов для работы беспилотников - это может повлиять на сбор разведданных по войне в Украине. Вместе с тем, заявили в Вашингтоне, Соединенные Штаты имеют альтернативные источники получения информации, такие как спутники-шпионы.