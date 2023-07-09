В США разбился летевший из Лас-Вегаса корпоративный самолет
В субботу, 8 июля, в США в авиакатастрофу попал бизнес-джет
Об этом сообщает Reuters.
Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта Френч-Велли, в 136,79 км к югу от Лос-Анджелеса.
Офис шерифа в округе Риверсайд сообщил, что обнаружили самолет, полностью охваченный огнем в поле. Погибли шесть пассажиров.
"Радарные данные веб-сайта отслеживания полетов FlightAware показывают, что только один бизнес-джет летел из Лас-Вегаса в Френч-Велли. Этот самолет совершил один круг у поля перед тем, как снизиться", - пишет Reuters.
Национальный совет по безопасности на транспорте будет расследовать авиакатастрофу.
- 2 июля у авиабазы в Колумбии во время учений столкнулись два самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии Т-27. Момент столкновения попал на видео.
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