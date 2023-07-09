В США разбился летевший из Лас-Вегаса корпоративный самолет

Об этом сообщает Reuters.

Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта Френч-Велли, в 136,79 км к югу от Лос-Анджелеса.

Офис шерифа в округе Риверсайд сообщил, что обнаружили самолет, полностью охваченный огнем в поле. Погибли шесть пассажиров.

"Радарные данные веб-сайта отслеживания полетов FlightAware показывают, что только один бизнес-джет летел из Лас-Вегаса в Френч-Велли. Этот самолет совершил один круг у поля перед тем, как снизиться", - пишет Reuters.

Национальный совет по безопасности на транспорте будет расследовать авиакатастрофу.