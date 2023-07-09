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В США разбился летевший из Лас-Вегаса корпоративный самолет

9 июля, 2023 воскресенье
00:50
Мир

В субботу, 8 июля, в США в авиакатастрофу попал бизнес-джет

Об этом сообщает Reuters.

Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта Френч-Велли, в 136,79 км к югу от Лос-Анджелеса.

Офис шерифа в округе Риверсайд сообщил, что обнаружили самолет, полностью охваченный огнем в поле. Погибли шесть пассажиров.

"Радарные данные веб-сайта отслеживания полетов FlightAware показывают, что только один бизнес-джет летел из Лас-Вегаса в Френч-Велли. Этот самолет совершил один круг у поля перед тем, как снизиться", - пишет Reuters.

Национальный совет по безопасности на транспорте будет расследовать авиакатастрофу.

  • 2 июля у авиабазы в Колумбии во время учений столкнулись два самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии Т-27. Момент столкновения попал на видео.
авиакатастрофа
США
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