В США разбился легкомоторный самолет, преследовавший два реактивных истребителя
Американский сверхзвуковой истребитель F-16 был поднят в воздух с военной базы вблизи Вашингтона для перехвата не шедшего на контакт малого частного самолета. После падения частного самолета в пустыне - ни один человек не выжил
Об этом заявили в пресс-службе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).
"В согласовании с Федеральным авиационным управлением США, истребитель F-16, подчиненный НОРАД, отреагировал на не отвечавший на контакт Cesna 560 Citation V над Вашингтоном и северной Вирджинией 4 июня 2023 года", - говорится в распространенном заявлении.
Отмечается, что истребитель "получил разрешение на движение на сверхзвуковой скорости, учитывая, что грохот преодоления звукового барьера мог быть слышен жителям региона"
Известно, что американские военные пытались установить связь с не соответствующим пилотом, пока Cessna впоследствии не разбился вблизи Национального леса Джорджа Вашингтона в Виргинии, говорится в заявлении Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
"NORAD пытался выйти на контакт с пилотом до момента, когда самолет потерпел крушение", - подытожили в ведомстве.
По данным сайта Flight Aware, Cessna была зарегистрирована на Encore Motors из Мельбурна, штат Флорида. Владелец Encore Джон Румпел рассказал Washington Post, что на борту находились его дочь, внук и ее няня.
- .2 июня сообщалось, что китайские авиакомпании обходят российское воздушное пространство во время новых рейсов в и из Соединенных Штатов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное