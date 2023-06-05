Об этом заявили в пресс-службе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

"В согласовании с Федеральным авиационным управлением США, истребитель F-16, подчиненный НОРАД, отреагировал на не отвечавший на контакт Cesna 560 Citation V над Вашингтоном и северной Вирджинией 4 июня 2023 года", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что истребитель "получил разрешение на движение на сверхзвуковой скорости, учитывая, что грохот преодоления звукового барьера мог быть слышен жителям региона"

Известно, что американские военные пытались установить связь с не соответствующим пилотом, пока Cessna впоследствии не разбился вблизи Национального леса Джорджа Вашингтона в Виргинии, говорится в заявлении Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD пытался выйти на контакт с пилотом до момента, когда самолет потерпел крушение", - подытожили в ведомстве.

По данным сайта Flight Aware, Cessna была зарегистрирована на Encore Motors из Мельбурна, штат Флорида. Владелец Encore Джон Румпел рассказал Washington Post, что на борту находились его дочь, внук и ее няня.