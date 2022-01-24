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В США рассматривают возможность размещения нескольких тысяч военных в Восточной Европе из-за угрозы РФ, - NYT

24 января, 2022 понедельник
07:16
Мир

Президент США Джо Байден рассматривает вариант размещения нескольких тысяч военных, а также военных кораблей и самолетов в странах Восточной Европы из-за угрозы нового вторжения российской Федерации на украинские территории

Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что в президентской резиденции "Кэмп-Дэвид" чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов размещения американских военных ближе к границе РФ.

Они говорили о контингенте численностью от 1 тыс. до 5 тыс. человек в странах Восточной Европы с возможностью его увеличения в десять раз, если ситуация ухудшится. Ни один из вариантов не предусматривает размещение американских войск в Украине.

В издании отмечают, что решение по этому поводу Байден примет уже в течение недели.

Журналисты подчеркивают, что развертывание войск в Эстонии, Латвии и Литве является тем сценарием, которого президент РФ Путин хотел бы избежать.

Также Байден может одобрить отправку в регион дополнительных самолетов.

По информации издания, в настоящее время в Польше находятся около 4 тыс. американских военнослужащих и 1 тыс. военных других стран НАТО. Еще около 4 тыс. военнослужащих НАТО находятся в странах Балтии.

В NYT добавляют, что с конца декабря 2021 года над Украиной регулярно совершают полеты американские самолеты радиоэлектронного прослушивания RC-135 Rivet Joint. Они позволяют разведке США отслеживать переговоры российских военных. ВВС также используют самолеты наземного наблюдения E-8 JSTARS для отслеживания передвижений войск России. А на Яворивском полигоне во Львовской области находятся около 150 американских военных советников и инструкторов. В Украине также работают военные советники из десятка стран-союзников, в том числе Великобритании, Канады, Литвы и Польши.

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Украина
Европа
война с Россией
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США
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