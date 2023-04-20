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В США расследуют военные преступления РФ и хотят использовать ее замороженные активы для поддержки Украины, - замгенпрокурора

20 апреля, 2023 четверг
02:01
Война с Россией

США получили "жизненно важные" разведывательные данные о войне в Украине благодаря законодательству о безопасности, позволяющему правительству собирать иностранные сообщения через средства связи без ордера

Об этом заявила в среду заместитель генпрокурора США Лиза Монако в Юридическом комитете Сената, передает CNN.

Закон о надзоре за деятельностью иностранных разведывательных служб позволяет правительству США получать информацию о неамериканцах за рубежом, пользующихся американскими услугами связи.

"Когда речь идет об этом конфликте и о том, что Россия делает в Украине, она оказалась жизненно важной", – заявил Монако. Глава 702 закона "помогла нам раскрыть ужасные зверства в Украине, включая убийства гражданских лиц, принудительное перемещение детей с оккупированной территории Украины в Россию и задержание военными РФ беженцев, спасающихся от насилия", отметила она.

Информация, полученная департаментом благодаря закону, "помогла нам как стране и как сообществу национальной безопасности активизировать усилия по привлечению виновников к ответственности в отношении Украины, позволив нам уверенно и точно говорить с международным сообществом о российских зверствах", - подчеркнула Монако.

Она также выразила обеспокоенность, что в некоторых областях Министерству юстиции не хватает ресурсов и полномочий для более решительных действий против России.

Она подчеркнула, что министерство ведет "активные расследования" преступлений, совершенных во время войны, которые "продвигаются настолько быстро, насколько возможно", и надеется работать с Конгрессом для предоставления федеральным прокурорам юрисдикции по "преступлениям против человечности".

"Мы не можем позволить – и не позволим – военным преступникам избежать ответственности за агрессию и зверства, которые они совершили в Украине", – добавила она.

Монако также заявила, что правительство США рассматривает возможность использования денег заморозивших Министерство юстиции российских олигархов для поддержки Украины.

По ее словам, заморожено более полумиллиарда долларов активов олигархов и лиц, поддерживающих российское правительство и уклоняющихся от санкций США. Однако департамент может арестовывать и передавать только те российские активы, которые были получены в результате определенных видов уклонения от санкций, сказала Монако.

Это означает, что миллионы долларов не могут быть перечислены Украине, пояснила она.

"Мы оставим деньги на столе, если не будут расширены наши возможности…, - сказала заместитель генпрокурора, добавив, что Минюст хочет, чтобы Конгресс предоставил ее ведомству соответствующие полномочия, чтобы мы могли заставить олигархов заплатить за восстановление Украины".

  • Напомним, накануне генеральный прокурор США Меррик Гарленд анонсировал назначение прокурора в международный центр расследования агрессии России и юридического советника в посольство в Украине для помощи украинским властям.
США
помощь Украине
воєнні злочини Росії
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