В США рассказали о состоянии госпитализированного экс-президента Клинтона
Состояние бывшего президента США Билла Клинтона, которого госпитализировали в Калифорнии по причине урологической инфекции, улучшилось
Об этом сообщает Радио Свобода.
Билл Клинтон заболел во время визита в Калифорнию, где посетил прием, связанный с деятельностью его фонда, и был госпитализирован 12 октября. Сейчас он остается в больнице, куда был доставлен из-за урологической инфекции, которая распространилась в кровь.
Представитель экс-президента Анхель Урена заявил, что состояние Клинтона улучшилось, но он проведет в больнице еще как минимум ночь. Он добавил, что Клинтон находится в прекрасном расположении духа. В больнице с мужем была Хиллари Клинтон. Президент США Джо Байден уже разговаривал с Биллом Клинтоном после госпитализации.
Клинтон был 42-м президентом США, занимал эту должность с 1993 по 2001 год.
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