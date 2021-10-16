В США рассказали о состоянии госпитализированного экс-президента Клинтона

Об этом сообщает Радио Свобода.

Билл Клинтон заболел во время визита в Калифорнию, где посетил прием, связанный с деятельностью его фонда, и был госпитализирован 12 октября. Сейчас он остается в больнице, куда был доставлен из-за урологической инфекции, которая распространилась в кровь.

Представитель экс-президента Анхель Урена заявил, что состояние Клинтона улучшилось, но он проведет в больнице еще как минимум ночь. Он добавил, что Клинтон находится в прекрасном расположении духа. В больнице с мужем была Хиллари Клинтон. Президент США Джо Байден уже разговаривал с Биллом Клинтоном после госпитализации.

Клинтон был 42-м президентом США, занимал эту должность с 1993 по 2001 год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb