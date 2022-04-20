В США расширили список санкций против России

Об этом говорится в заявлении американских чиновников.

В частности, ограничительные меры внедряются против 40 юридических лиц, включая Общество содействия российскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированных с ним структур, а также против ПАО "Транскапиталбанка" и АО "Инвестторгбанка".

Также в список добавлено 29 физических лиц, связанных, в частности, с банком "Открытие". В частности, в списке есть председатель правления этого банка Михаил Задорнов.

Под санкции также попала первая замглавы ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Как сообщает российская служба ВВС, большинство нового списка санкций США так или иначе связано с банком "Открытие". Теперь у этих людей заморожены активы в США, а американским компаниям и гражданам не разрешается вести с ними любую деятельность.

"Открытие" – это один из крупнейших российских банков. В 2017 году он столкнулся с финансовыми проблемами и был санирован Центральным банком. С этого времени он контролируется государством.

Публично банк занимался развитием разнообразных потребительских услуг. ЦБ собирался в этом году его приватизировать.

Ксения Юдаева попала в список санкций именно из-за связи с банком "Открытие". Юдаева – известный российский экономист. Она работает в Центральном банке с 2013 года и отвечает за прогнозирование и денежно-кредитную политику.

Задорнов возглавляет "Открытие" с 2017 года. Он считается "антикризисным" менеджером, именно в этой роли он и пришел в банк. В 1990-е годы Задорнов был министром экономического развития – эту должность занимал во время кризиса и дефолта 1998 года.

Кроме людей, связанных с банком "Открытие", в списки санкций также попали структуры, связанные с Константином Малофеевым, со словом "Царьград" в названии.

Под санкции также попали юрлица криптовалютной биржи Vladex – проекта, официально записанного на сына Малофеева. Би-би-си писала, что основу Vladex могла составить клиентская база и инфраструктура одной из крупнейших русскоязычных бирж Wex – правопреемницы биржи BTC-е, упавшей в 2017 году после ареста в Греции одного из ее возможных основателей Александра Винника по запросу ФБК.

Vladex должен был заработать в 2018 году во Владивостоке, но проект не пошел, а вскоре упал и Wex вместе с почти $450 млрд криптоактивов. Сам Малофеев всегда отрицал, что имел отношение к Wex.

Напомним, в США готовится новый пакет санкций против России.

Они, прежде всего, будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс, чтобы разрушить его и цепи поставок.

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