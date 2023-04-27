В США раскритиковали Венгрию за призывы к прекращению огня в Украине
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что призыв венгерского правительства к прекращению огня в соседней Украине является "циничным", учитывая, что значительные территории страны оккупированы российскими войсками.
Об этом сообщает Reuters.
Посол США не назвал премьер-министра Виктора Орбана по имени, но венгерский лидер неоднократно призывал к прекращению огня и мирных переговоров – шаг, который, по мнению критиков, будет равнозначен сдаче части территории Украины России.
"Когда мы слышим, что политики выступают за умиротворение, которое маскируется под мир, давайте будем очень откровенны: сегодня мир может установить один человек. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит воевать, закончится Украина", – заявил Прессман на панельной. дискуссии в Будапеште
"Цинически призывать к прекращению огня, когда не ваша страна почти на 20% оккупирована иностранной армией", – сказал он.
Посол США заявил, что блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне из-за спора с Украиной относительно отношения к этническим венграм неприемлемо.
"Мы озабочены тем, что венгерские официальные лица инструментализуют Альянс НАТО для решения этих двусторонних проблем", – сказал он.
Напомним,
- Народный депутат Николай Княжицкий считает , что Венгрия превратилась в сателлита РФ в Европейском Союзе, но она не сможет повлиять на интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
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