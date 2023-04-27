Об этом сообщает Reuters.

Посол США не назвал премьер-министра Виктора Орбана по имени, но венгерский лидер неоднократно призывал к прекращению огня и мирных переговоров – шаг, который, по мнению критиков, будет равнозначен сдаче части территории Украины России.

"Когда мы слышим, что политики выступают за умиротворение, которое маскируется под мир, давайте будем очень откровенны: сегодня мир может установить один человек. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит воевать, закончится Украина", – заявил Прессман на панельной. дискуссии в Будапеште

"Цинически призывать к прекращению огня, когда не ваша страна почти на 20% оккупирована иностранной армией", – сказал он.

Посол США заявил, что блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне из-за спора с Украиной относительно отношения к этническим венграм неприемлемо.

"Мы озабочены тем, что венгерские официальные лица инструментализуют Альянс НАТО для решения этих двусторонних проблем", – сказал он.

Напомним,