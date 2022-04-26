В США провели обыски в Дерипаске. Искали связь с Путиным и доказательства ухода от санкций, - Bloomberg
Правоохранители США провели обыски у российского олигарха Олега Дерипаски, с 2018 года находящегося под санкциями, и изъяли ценные картины Диего Риверы и обувь Prada
Об этом сообщает Bloomberg.
Олигарх попал под санкции в 2018 году из-за связей с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще до вторжения РФ в Украину ФБР провело обыски в связанных с Дерипаской особняке в Вашингтоне и таунхаусе в Нью-Йорке.
Меры были необходимы для поиска информации о том, каким образом и управлял ли Дерипаска денежными потоками после наложения санкций. В ходе обысков ФБР изъяли ряд ценных картин, туристические ботинки, посуду, финансовые документы, телефонные счета и другие документы. В Дерипаске обвинения правоохранителей отвергают.
Четыре года назад олигарх попал под санкции из-за связей с Путиным: бизнесмен путешествовал по российскому дипломатическому паспорту и исполнял обязанности государственного эмиссара по указанию Путина. Связи были так тесны, что Дерипаска отмывал путинские деньги через свою компанию и владел активами от его имени, как выяснил Минфин США.
Чтобы наложить арест на активы олигарха во исполнение санкций, агенты ФБР "должны доказать, что преступление было совершено, а территория, подлежащая обыску, содержит доказательства преступления, выгоду от преступления или имущество, использованное в ходе совершения преступления".
Во время рейда в Нью-Йорке ФБР искало документы, связанные с компанией Gracetown Inc., которая с 2013 года руководила уплатой налога на недвижимость таунхауса Гринвич-Виллидж, связываемого с Дерипаской. Британские правоохранители раньше заморозили счета основателя компании, ведь выяснили, что из-за них Дерипаска отмывал средства. В общей сложности на счетах было около 110 тысяч фунтов.
Главными активами Дерипаски являются Группа En+ (что активы в электроэнергетике и часть в Rusal), Группа ГАЗ и группа Ингосстрах (финансы).
- Напомним, осенью прошлого года в Вашингтоне ФБР обыскивало здание российского олигарха Дерипаск.
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