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В США провели международные военные учения, имитирующие вторжение России и Китая

11 ноября, 2022 пятница
22:03
Мир

В пустыне Мохаве в американском штате Калифорния состоялись двухнедельные учения "Проект конвергенция", участники которых отрабатывали условия вторжения России в Европу

Об этом сообщает The Times.

Обучение проходило на базе Национального тренировочного центра армии США Форт-Ирвин при участии около 4500 военнослужащих из США, Великобритании и Австралии. Они пробовали новые методы ведения боя с учетом уроков полномасштабной войны в Украине.

Первая половина "Проекта Конвергенция" предполагала развертывание конфликта на острове в Тихом океане. Вторая фаза, завершившаяся на этой неделе, имитировала сухопутную войну в Европе. Оба произошли на фоне роста напряженности в отношениях Запада с Китаем и Россией.

Обучение в частности проходило на открытых ландшафтах пустыни, похожих на равнинную местность украинской степи. Военные применяли беспилотники и истребители F-35 для обнаружения целей, ликвидированных британскими реактивными системами залпового огня GMLRS.

Среди элемента учений было также противодействие русскоязычным соцсетям Fakebook и Twatter, в которых русские распространяли примеры ненадлежащего поведения американских военнослужащих и подстрекали гражданское население к сопротивлению.

Как отмечает The Times, в учениях принимал участие элитный британский полк рейнджеров, сформированный в прошлом году как составляющая сил специальных операций по выполнению операций за рубежом.

В 2023 году, как ожидается, аналогичные учения "Уорфайтер" (Warfighter) состоятся уже в Европе (вероятно, в Германии или Польше). Для них армия США перебросит в Европу целую дивизию.

  • Напомним, в новом стратегическом обзоре генерального секретариата национальной обороны и безопасности Франции, опубликованном в среду, констатируется, что вторжение России в Украину поставило ее на необратимый путь конфронтации с коллективным Западом.
  • В стратегии нацбезопасности США также отмечено , что, несмотря на агрессию России в Украине, Китай является самой большой угрозой глобальному порядку.

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