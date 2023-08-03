В США прокомментировали ожидания от саммита по поводу украинской формулы мира
США воспринимают предстоящий саммит в Саудовской Аравии, на котором участники встречи обсудят предложенную президентом Украины "формулу мира" и ее реализацию - началом процесса и шансом для государств услышать украинскую сторону напрямую
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
Американский чиновник обращает внимание, что для старта подлинного мирного процесса РФ должен продемонстрировать свою готовность приобщиться к мирным переговорам. Однако Кремль этого не сделал.
Представитель Госдепа добавил, что в Вашингтоне не ожидают принятия на запланированном саммите в Саудовской Аравии кардинальных решений.
"На наш взгляд, это шанс для стран мира услышать Украину напрямую. И мы надеемся, что каждая страна мира поддержит позицию Украины. И каждая страна мира займет такую позицию, как и мы - что территориальную целостность и суверенитет Украины необходимо уважать", - сказал Миллер. .
Также представитель Госдепа подтвердил, что в саммите примет участие делегация США. Ее состав будет объявлен на этой неделе.
- В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде.
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