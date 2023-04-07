Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Представитель Белого дома прокомментировал публикации с сигналами о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

"Только президент (Украина, – ред.) Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – подчеркнул Кирби.