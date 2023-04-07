В США прокомментировали информацию о возможных переговорах Украины с РФ по Крыму: только Зеленский может определить, готов ли на это
В Белом доме заявили, что не может быть переговоров по Украине без Украины, а инициировать их может только президент Владимир Зеленский
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Представитель Белого дома прокомментировал публикации с сигналами о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.
"Только президент (Украина, – ред.) Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – подчеркнул Кирби.
- Ранее один из советников Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с Россией, если ВСУ достигнут границы временно оккупированного полуострова.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает дипломатический путь деоккупации Крыма лучше военного, потому что он позволит избежать многочисленных жертв.
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