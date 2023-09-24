В США произошло изменение стратегии – теперь они дадут все необходимое оружие, - Пионтковский

Визит президента Зеленского в США, мощные сигналы со стороны администрации президента США и так называемая фултонская речь государственного секретаря Энтони Блинкена. Сейчас разворачиваются сценарии, которые меняют судьбу всего мира.

Да, вы правильно начали со знаменитой «фултонской» речи Блинкена 13 сентября. Но речь Байдена в Генеральной Ассамблее, на следующий день еще раз речь Блинкена в Совете Безопасности поразили не меньше. Я вам скажу, Зеленский хороший коммуникатор, и он, как всегда, выступал прекрасно. Но я бы сказал даже так, что и Байден, и Блинкен его затмили. То есть самые эмоциональные, наиболее проукраинские, антироссийские заявления звучали именно от американской стороны.

Это начал Блинкен еще своей речью. Он сказал, что эта ужасающая агрессия России против Украины не просто бросает вызов международной системе безопасности – она ее сломала. Мы находимся в ситуации перехода от одной эры в другую. Это то же, что предупреждение, которое Черчилль в 1946 году говорил, отмечая, что Советский Союз порабощает страны Восточной Европы, опускает над ними знаменитый железный занавес. Байден, обращаясь к Генеральной Ассамблее, сказал: Путин за мир требует цену, каковой есть капитуляция Украины, требует украинские территории, требует украинских детей. Если мы пойдем ему навстречу и позволим ему расчленить Украину, то кто из вас – обращаясь и указывая на всех представителей 200 государств – останется в безопасности, кто сможет быть уверен в целостности своего государства?

К такой риторике еще ни разу не прибегали американские руководители. И в последнем своем выступлении в Совете Безопасности Блинкен сосредоточился на военных преступлениях, совершенных Путиным в Украине, и на том, что единственный способ достичь мира – его поражение.

Это означает окончание той двухлетней борьбы американской администрации – мы с вами наблюдали за каждым этапом – между сторонниками победы Украины, это Блинкен и Остин, и приверженцами так называемого непоражения Украины, а по сути непоражения России, Бернсом и Салливаном.

Нам всем казалось, июнь-июль были самыми тяжелыми месяцами для Украины, что взгляды Бернса и Салливана побеждают. Помните, как министр Кулеба предупреждал нас еще в начале сентября, что осенью нам придется выдержать ужасное давление со стороны наших партнеров, давление в пользу перемирия, прекращения огня, реальных уступок?

Нет никакого давления. А чудо, которое произошло в Вашингтоне, объясняется очень просто: скандальное разоблачение закулисных так называемых дипломатических переговоров, которые десятилетиями российский агент влияния Том Грэм по поручению Салливана проводил в Москве, а с другой стороны, разоблачение сущности переговоров, которые Бернс вел в ноябре 2021 года в Москве с Нарышкиным, а затем с Путиным, когда он обещал Путину, что во время агрессии - он не пытался снять агрессию, а обещал Путину, что во время его агрессии сделает все, чтобы Украина не наносила ответных ударов по российской территории. Путин, видите ли, за это ему обещал, что агрессию не распространит на страны НАТО. Эти скандальные разоблачения резко ослабили позиции Бернса и Салливана и позволили Блинкену – настоящему и последовательному другу Украины, осуществить то, что я назвал бы концептуальным переворотом внутри американской администрации.

Концептуальный переворот – это очень важно, но мы хотели, чтобы он материализовался в дальнобойные ракетные системы ATACMS, мы хотели, чтобы он материализовался в F-16 и в сотни танков Abrams M1. Сейчас подобное решение откладывается, такое ощущение, что часть американского истеблишмента хочет затянуть, возможно, до весны.

Возможно, есть остаточное влияние людей, которые опасаются эскалации. Но главное – принято принципиальное решение, оно неоднократно было объявлено. Вы же помните, какой поток статей либеральной, демократической американской прессы был направлен на нас в июне, в июле и первой половине августа – что наступление не достигло поставленной цели, и вообще, знаете, мы украинцам сочувствуем, конечно, но они не смогут победить россиян, поэтому думаем о переговорах, компромиссах и т.д.

Но сейчас те же газеты после этого концептуального переворота разрабатывают другое – да, они повторяют тезис, что, возможно, наступление не достигло целей, которые были поставлены, но они задаются вопросом: почему? Потому что невозможное наступление без поддержки с воздуха, а мы не предоставили самолеты, не обеспечили это преимущество. Поэтому вывод они делают противоположный. Та группа, которая теперь завладела инициативой в Белом доме, делает выводы. Какие могут быть сейчас переговоры после заявления Байдена о том, что, если мы дадим расчленить Украину, мы проиграем перед всем миром и дадим сигнал всем будущим агрессорам, что надо действовать здесь и сейчас.

Поэтому возник другой нарратив: мы должны исправить эту ошибку, мы должны предоставить все вооружение Украине для весеннего наступления.

И что касается самолетов – да, с большим опозданием, но все это реализуется, и в европейских странах идет подготовка пилотов. Я думаю, что это сейчас технические вопросы, которые решаются в рабочем порядке.

Решено, на мой взгляд, впервые. По итогам визита Зеленского я пришел к выводу, что после нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал наконец свой выбор в войне. Другого выхода сейчас, чем полная, убедительная, демонстративная победа Украины над Россией, для Запада нет. И это не только решение США – это коллективная позиция НАТО. Не случайно в те дни, когда звучало это заявление, выступил Столтенберг. Он снова повторил: если мы заключим перемирие и остановим войну, то Украины больше не будет, а если продолжим поддерживать Украину, дадим необходимое вооружение, она одержит победу.

То есть мы видим, что руководители НАТО и США говорят на таком языке, как и мы с вами, все эти формулы западных лидеров, которые я сейчас привел, звучат на нашем канале в течение двух лет. Это большая принципиальная победа, поэтому все конкретные вопросы поставки оружия, я думаю, будут решаться позитивно для Украины.

Понятно, что Путин слышит, что говорят в Вашингтоне, что говорят в евроатлантическом сообществе, и понимает, что его может ждать, но не сдается. И сейчас проходит его встреча с главным представителем Китая по делам дипломатии Ван И.

Знаете, мне кажется, что на фоне этого изменения – победы проукраинской группы внутри администрации Байдена и заявлений, прозвучавших с трибуны Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, мелкие делишки господина Ван И, господина Си и Ко не играют уже какой-то роли. Все давление, исходящее из Москвы, на Запад было направлено на то, чтобы заставить Украину согласиться на прекращение огня и на территориальные уступки. Кто только ни побывал в Киеве – и вожди африканских племен, и знаменитый Линь Цзе Хуэй, и папа римский требовал то же самое, выдающиеся американские бизнесмены – Маски, Гейтсы и другие. Их всех одного за другим отправляли по маршруту русского корабля.

И, кстати, еще раз продолжу аналогию новой речи американских руководителей. Помните, как отослали тех, которые первыми приехали добиваться мира в июне прошлого года – Макрона, Шольца и Драги, итальянского премьер-министра? Их сначала повезли в Бучу, ткнули носом в военные преступления России: и вы хотите, чтобы мы по вашему плану 10 миллионов украинцев отдали в жертву этим мерзавцам – военным преступникам? И даже Макрон не решился на пресс-конференции вспомнить о своем мирном плане.

Так же и сейчас, еще раз повторю, выстроил свою речь в Совете Безопасности Блинкен. Он рассказывал о личных впечатлениях. До этого я ощутил этот переворот еще во время первого визита Блинкена в Киев. Помните, 5 сентября, кажется. Сейчас стенография этого визита: он посетил места застенков, которые установили российские захватчики, школу, из которой были похищены дети. Главный тезис все время был такой: это невероятные военные преступления, творящиеся на наших глазах, с этими людьми не может быть компромисса, тем более территориальных уступок.

Потому все это в прошлом, чтобы они приезжали. Что еще может быть сугубо военного? Ну, пришлет Ким Чен Ын старые советские снаряды, половина из них будет взрываться в воздухе в качестве дружеского огня, половина, да, будет стрелять и убивать украинских военнослужащих. Но это не сравнимо с теми технологическими поставками, которые способен предоставлять Запад.

Да, это не был однодневный визит или многочасовой разговор по телефону – он приехал, скорее всего, склонять Путина к чему-то. Как сейчас Китай будет позиционироваться в нынешней фазе глобального противостояния и войны России против Украины и какие он может применять рычаги влияния или давления на Кремль? Понимаем также, кто является главным гарантом безопасности и экономики Северной Кореи.

Очень серьезный поворот внутри американской администрации всем игрокам нужно осмыслить. И это, конечно, осмыслит и Китай, более того – осмыслит все окружение Путина. Потому что вся надежда Путина была до последнего дня на то, что Запад устанет от Украины, придет еще какой-то Трамп или кто-то, республиканцы будут голосовать против бюджета. Сейчас понятно, что ничего такого нет, Запад сконцентрировался, Запад избрал стратегию победы.

Кстати, когда я уже говорю о Вашингтоне, очень большие изменения происходят также в Республиканской партии. Кажется, мы еще с вами не обсуждали, и, может, не все наши зрители знают: был очень интересный опрос среди республиканских кандидатов, опрос среди избирателей. Относительно каждого республиканского кандидата был вопрос: как он выступит против Байдена один на один на выборах? И оказалось, что лучший результат, на порядок лучше остальных, имеет Никки Гейли.

Это прекрасная женщина, наиболее последовательно поддерживающая Украину среди республиканцев. Она выигрывает у Байдена 6%, это больше, чем любая возможная маржа ошибки.

Трамп что-то рассказывает: один – минус один, – примерно так же другие кандидаты. То есть, это позиция и спонсора, и истеблишмента Республиканской партии: поняли, что есть отличный путь победить на выборах не только президентских, но и в конгресс, атакуя Байдена за недостаточную поддержку Украины.

Этот поворот, о котором мы говорили, внутри администрации Байдена, определяется двумя факторами. Во-первых, тем поражением, нравственной капитуляцией группы Бернса и Салливана после разоблачения их тайных переговоров в Москве. А второй – угроза реальная для дедушки Байдена, что его будет атаковать республиканец или республиканка Никки Гейли, достаточно последовательно поддерживающая Украину. Это также является причиной усиления этой риторики. Поэтому здесь никаких перспектив для власти Путина нет.

Это очень серьезная информация для путинского окружения. Что оно теперь – пассивно будет ждать весеннего наступления? То время, через четыре месяца? Самолеты, конечно, нуждаются в определенном временном лаге, ведь нужно не только научить пилотов - очень жаль, что было потеряно время. Но нужно еще подготовить аэродромы и инфраструктуру. Впрочем, ракеты ATACMS могут передать прямо завтра. Об этом практически сказал, отвечая на вопрос, адмирал Кирби: все документы подписаны, все ведомства согласовали, все лежит на столе у Байдена. Поэтому очень важно, и китайские руководители, и все окружение Путина – все эти Ковальчуки и Патрушевы должны обдумать очень тщательно, что они оказались в новой реальности. Надежда на усталость Запада, на приход каких-то республиканских Трампов – такой надежды сейчас не существует. И да, эти люди сделают выводы из новой ситуации.

Если они не сделали определенных выводов после всех тех преступлений, которые совершил Кремль на территории Украины, я думаю, что они их не сделают, к сожалению, и сейчас. Они выбрали свой путь – сплотиться вокруг фюрера и понимают, что будут идти ко дну вместе с ним. У меня уже нет иллюзий, что удастся реализовать силовое сокращение путинской каденции пребывания у власти. Но Путин тоже не может разыгрывать сценарий бесконечно долгой войны. То есть у него тоже должны быть надежды на что-то. На поле боя ничего принципиально нового он продемонстрировать не может.

Послушайте, никакой концепции долгой войны быть не может. Посмотрите, я продолжу вашу мысль: сегодня ситуация на фронте довольно успешно складывается для украинской стороны, и это за неимением авиации и ATACMS.

Представьте себе, что сейчас было бы двести самолетов F-16 и две сотни ATACMS.

О какой долгой войне можно говорить? Все это закончилось бы в такие примерно сроки, как азербайджанская антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе. Эта реальность встала сейчас перед людьми в окружении Путина. Мы же помним последние дни, мы же советские люди, мы все выросли на фильме о Штирлице и прекрасно помним последние дни фюрера в бункере. О чем думали тогда Гиммлеры? Гиммлеры стремились заключить мир с американцами с единственной целью – сохранить власть в послевоенной Германии.

Именно об этом думают и путинские Гиммлеры. Не случайно они встречались на троих – Ван И, Путин и Патрушев. Вероятно, по инициативе Ван И, который прекрасно видит, кто здесь Гиммлер в этой ситуации, и хотел прощупать и "Гиммлера", и самого Путина. "Гиммлеры" сейчас думают лишь об одном: как сохранить власть в России, которая терпит поражение в войне. Сохранить власть они могут только одним способом – избавиться от Путина и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск из оккупированных территорий.

Поэтому нам, возможно, не придется даже долго ждать реализации этой психологической гигантской угрозы для Путина и его режима, прозвучавшей в Вашингтоне, - она может реализоваться гораздо раньше весны. Представьте на мгновение, ведь даже сейчас для украинской армии вполне реально через неделю-две взять Бахмут или Токмак. Такой результат станет непременным триггером этого взрыва внутри путинской силовой верхушки. Мы живем сейчас в новой реальности войны – в реальности неотвратимости поражения путинской России.

С одной стороны, я полностью соглашаюсь с вами: Путин и Кремль не решались открывать второй фронт, в частности, речь идет о российских «миротворцах» в Карабахе, втягивании в противостояние с Азербайджаном. Путин поджал хвост и решил сдать своих недавних союзников из ОДКБ. Он, конечно, попытается отыграться на Пашиняне или путем создания внутреннего напряжения мятежа с помощью среды Кочаряна. А может, просто они попытаются решить вопрос с Пашиняном путем применения «Новичка» – это проблема уже Пашиняна. Но то, что Путин решил не открывать войну за «подбрюшье» России на Кавказе, свидетельствует о слабости. Может, он действительно решил истерично бросать все силы на украинское направление?

Завтра он этот жалкий миротворческий контингент - сколько там, какая-то тысяча человек - выведет и отправит в Украину. Потому что даже этот маленький резерв ему нужен.

Он сдал Армению не сегодня, он сдал ее два года тому назад. Это была комбинация по двум причинам. Первая – он не может, потому что Турция ясно показала, что она выступит на стороне Азербайджана. А путинские войска будут противостоять туркам в трех регионах, они готовы стрелять друг в друга: это и Нагорный Карабах, и Ливия, и Сирия в первую очередь. И везде тактическое оперативное преимущество имеет Турция. Она на порядок сильнее, это первое, он это понимает.

И второе: кроме геополитических аргументов, Путин еще имеет личную ненависть к Пашиняну. Почему? Пашинян, между прочим, когда пришел к власти, вел достаточно пророссийскую политику. Помните, на всех голосованиях Генеральной Ассамблеи голосовал против осуждавших Россию резолюций, ничего проукраинского в его позиции не было. Но для Путина был прецедент невыносимый: человек пришел к власти с улицы. С уличных протестов – пришел к власти. Это для него был неприемлемый абсолютно прецедент. Вы посмотрите на позицию российских медиа, всех пропагандистов и во время карабахской войны 2022 года и сегодня: наказать Пашиняна. Это одна из причин поведения.

А еще – не хватает сил. Позиция ослаблена всем постсоветском пространстве. Совершенно по-другому ведет себя теперь Казахстан. Вы видели, кстати, на этой неделе было мероприятие – встреча с пятью среднеазиатскими республиками. Даже на какой-то встрече такой уж верный Рахмон бросил Путину в лицо: чего это вы с нами обращаетесь, как с союзными республиками, мы уже давно не ваши союзные республики. Украина своей героической борьбой уже давно освободила все постсоветское пространство, показала ему, что у Путина нет ресурсов и он не способен осуществлять колониальную политику.