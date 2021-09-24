В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Радио Свобода .

Стрельба произошла, по данным местной полиции, в городке Коллервиль, что примерно в 40 километрах к востоку от Мемфиса. Полицейские сообщили, что люди прятались от стрелка даже в морозильных камерах.

Среди 12 пострадавших есть тяжело травмированные. Полиция говорит, что нашла стрелка мертвым с огнестрельным ранением, которое он себе нанес. Личность мужчины пока не установлена.