В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие и раненые
В результате стрельбы в супермаркете в американском штате Теннесси два человека, в том числе подозреваемый в стрельбе, погибли и еще 12 получили ранения
Об этом сообщает Радио Свобода .
Стрельба произошла, по данным местной полиции, в городке Коллервиль, что примерно в 40 километрах к востоку от Мемфиса. Полицейские сообщили, что люди прятались от стрелка даже в морозильных камерах.
Среди 12 пострадавших есть тяжело травмированные. Полиция говорит, что нашла стрелка мертвым с огнестрельным ранением, которое он себе нанес. Личность мужчины пока не установлена.
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