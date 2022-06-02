В США произошла стрельба в больнице, 4 человека погибли

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя начальника полиции Талсы Эрика Далглиша.

Издание сообщает, что полиция прибыла в больницу Святого Франциска через три минуты после получения звонка о стрельбе и проследила за звуками выстрелов. Офицеры связались с жертвами и подозреваемыми через пять минут, сказал заместитель начальника полиции Талсы Эрик Далглиш.

Полиция заявила, что пытается установить личность стрелку и, по оценкам, ему было от 35 до 40 лет. Добавляют, что среди жертв находились работники больницы и пациенты.

Издание добавляет, что на прошлой неделе вооруженный мужчина убил 19 детей и двух учителей в школьном классе штата Техас, когда офицеры ждали улицы почти час.

25 мая ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд, штат Техас. 14 детей и преподаватель начальной школы Робба погибли, более десяти человек пострадали.

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