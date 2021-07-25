В США произошла стрельба на рэп-концерте, есть погибшие

Об этом сообщает полиция города Сан-Рафаэль , где произошел инцидент.

Информация о перестрелке в южной части Сан-Рафель, в результате которого погибли два человека, поступило во время концерта, на который, кроме местных жителей, прибыли зрители из других городов.

Полицейские прибыли на место преступления и задержали четырех участников перестрелки, которые пытались скрыться на автомобиле. Двое из них оказались ранеными. Еще четырех раненых полицейские обнаружили на месте стрельбы. Они госпитализированы.

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