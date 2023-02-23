Об этом сообщает телеканал WATE.

Возгорание произошло в комплексе по переработке урана. Пожар начался вечером в среду, 22 февраля, примерно в вытяжке одного из корпусов.

Сообщений о травмах или радиационных загрязнениях не поступало. Комендантский час на месте был снят.

По информации местного телеканала, около 200 сотрудников были эвакуированы. Причина пожара пока не известна. Расследование продолжается.

Y-12 отвечает за производство, наблюдение, демонтаж и хранение ядерных компонентов; снижение глобальных ядерных угроз путем выявления, удаления и обеспечения безопасности ядерных материалов; и предоставление топлива для военно-морских реакторов