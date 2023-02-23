В США произошел пожар на предприятии по производству урана для ядерного оружия
В Центре национальной безопасности Y-12 в американском штате Теннесси, занимающемся производством компонентов для ядерного оружия, произошел пожар
Об этом сообщает телеканал WATE.
Возгорание произошло в комплексе по переработке урана. Пожар начался вечером в среду, 22 февраля, примерно в вытяжке одного из корпусов.
Сообщений о травмах или радиационных загрязнениях не поступало. Комендантский час на месте был снят.
По информации местного телеканала, около 200 сотрудников были эвакуированы. Причина пожара пока не известна. Расследование продолжается.
Y-12 отвечает за производство, наблюдение, демонтаж и хранение ядерных компонентов; снижение глобальных ядерных угроз путем выявления, удаления и обеспечения безопасности ядерных материалов; и предоставление топлива для военно-морских реакторов
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