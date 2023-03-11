В США проголосовали за рассекречивание данных по происхождению COVID, - CNBC

Об этом говорится в CNBC.

В пятницу, 10 марта, Палата представителей единогласно проголосовала в пользу рассекречивания информации о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и пандемией Covid-19, направив законопроект президенту Джо Байдену.

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Отмечается, что ранее в этом месяце Сенат также единогласно проголосовал за требование от директора национальной разведки Аврил Хейнса рассекретить такую информацию.

"Усилия Конгресса рассекретить данные разведки о происхождении Covid появились после того, как Министерство энергетики пришло к выводу с "низкой уверенностью", что вирус, скорее всего, скрылся из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая.

Министерство энергетики является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного общества США. Департамент ранее не определился с тем, как появился вирус", – сказали журналисты.