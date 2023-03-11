В США проголосовали за рассекречивание данных по происхождению COVID, - CNBC
Американская Палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание разведданных о происхождении пандемии Covid, законопроект должен подписать Байден
Об этом говорится в CNBC.
В пятницу, 10 марта, Палата представителей единогласно проголосовала в пользу рассекречивания информации о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и пандемией Covid-19, направив законопроект президенту Джо Байдену.
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Отмечается, что ранее в этом месяце Сенат также единогласно проголосовал за требование от директора национальной разведки Аврил Хейнса рассекретить такую информацию.
"Усилия Конгресса рассекретить данные разведки о происхождении Covid появились после того, как Министерство энергетики пришло к выводу с "низкой уверенностью", что вирус, скорее всего, скрылся из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая.
Министерство энергетики является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного общества США. Департамент ранее не определился с тем, как появился вирус", – сказали журналисты.
- Напомним, 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
- Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
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