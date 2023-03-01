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В США продлили чрезвычайное положение из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину

1 мартa, 2023 среда
21:25
война с Россией США

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа о чрезвычайном положении из-за необычной и чрезвычайной угрозы нацбезопасности и внешней политике Штатов, которую составляют действия России в Украине

Соответствующее Послание к Конгрессу США было опубликовано на сайте Белого дома.

Байден отметил, что направил в Федеральный реестр для публикации сообщение о том, что чрезвычайное положение, которое было объявлено 6 марта 2014 года, продолжит действовать после 6 марта 2023 года.

Президент США добавил, что действия и политика тех, кто подрывает демократические процессы и институты в Украине угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности. Также они способствуют незаконному присвоению активов страны. Кроме того, действия и политика российского правительства, включая захват Крыма и применение силы в Украине, представляют угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом 13660 по Украине", - подчеркнул Байден.

Справка: В США 6 марта 2014 г. президент объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях «в целях противодействия необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую составляют действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов”. В этом году еще тремя указами президент расширил сферу действия чрезвычайного положения.

20 сентября 2018 года президент США издал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций в отношении РФ. А 21 февраля 2022 года еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения.

  • 8 сентября президент США Джо Байден продлил на год действие указа об объявлении чрезвычайного положения из-за угрозы вмешательства в выборы в США или подрыва доверия общества к ним.
Мир
Украина
Россия
Джо Байден
США
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