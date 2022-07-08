Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что американские дипломаты отправили призыв в несколько из 31 японской официально лицензированной криптобиржи, которые до сих пор продолжают работать в России.

"Дипломаты попросили Токио сосредоточиться на прекращении операций по майнингу криптовалюты в Иркутской области в Сибири. Эта территория является лучшей для криптомайнинга, поскольку ее относительно низкие температуры требуют меньшего охлаждения и доступности дешевой гидроэлектроэнергии", - отмечает Financial Times.

По данным информационных источников, в ответ представители Японского агентства финансовых услуг снова потребовали от контролируемых ими японских бирж прекратить любое сотрудничество с Россией.

Тем не менее, FSA и посольство США в Токио отказались комментировать ситуацию.

Государственный департамент США также заявил, что Америка и ее союзники "едины в нашей решимости привлечь Россию к ответственности" за войну, которую РФ развязала против Украины.

"Мы будем продолжать оценивать результаты наших действий и готовы принимать дальнейшие меры", - сказал представитель Госдепа.

Экс-глава одной из криптобирж на условиях анонимности подтвердил Financial Times, что японские биржи столкнулись с повышенным давлением и требованиями уйти с рынка РФ. Однако он отметил, что знает как минимум одну компанию, решившую сохранить свой бизнес в стране, создав компанию-пустышку в Сингапуре и проводя платежи через нее.

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