В США призвали к деэскалации в Сирии после ударов Турции
Соединенные Штаты отреагировали на проведение Турцией операции против курдов в Сирии и Ираке. Вашингтон призвал к деэскалации в Сирии
Об этом сообщает спикер госдепа США Нед Прайс в твиттере.
США выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции. Госдеп также выступает против нескоординированных военных действий в Ираке.
"Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели – разгрома ИГИЛ. Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой", - подчеркнул Прайс.
- 20 ноября турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо, где расположены позиции курдов. Не менее 31 человек погиб в результате атаки турецких военных.
- 21 ноября курдская вооруженная организация YPG нанесла ракетные удары по Югу Турции. По информации турецких властей, курдские ополченцы выпустили по району Каркомыш 5 ракет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части.
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