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Главная война с Россией В США признают, что продвижение ВСУ происходит быстрее, чем ожидалось, - NYT

В США признают, что продвижение ВСУ происходит быстрее, чем ожидалось, - NYT

11 сентября, 2022 воскресенье
06:57
война с Россией

Успехи на северо-востоке, в частности, возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, однако пока не ясно, какое стратегическое значение это будет иметь

Об этом рассказали американские должностные лица изданию NYT, пишет Украинская правда.

Там отмечается, что есть признаки того, что нынешнее наступление может являться ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

NYT пишет, что нынешние и бывшие официальные лица США высоко оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению. Решение рекламировать свое контрнаступление на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом дезориентации, который используют американские спецназовцы, тренирующие украинцев с момента оккупации Крыма в 2014 году. Летом украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Высокопоставленные чиновники США отказались сообщить, какими подробностями плана контрнаступления поделилась Украина и сколько советов дали Соединенные Штаты. Но один чиновник сказал, что американцы постоянно обсуждали с Киевом, как Украина может остановить продвижение России на востоке.

Бывший высший командующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес сказал, что недавний успех указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на юге и востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в следующем году.

Другие эксперты согласились, что ситуация может измениться для Украины. Бывший чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой сказал, что контрнаступление украинских военных продвигается даже быстрее, чем ожидалось и что сейчас пора для украинской армии использовать любой случай, чтобы ослабить и уничтожить боеспособность России.

  • Напомним, министерство обороны России признало свой провал в Харьковской области

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