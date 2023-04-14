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В США приказали пересмотреть механизм доступа к разведданным после утечки секретным документам

14 апреля, 2023 пятница
07:27
Мир

После "слияния" секретных документов Пентагона в сеть министр обороны США Ллойд Остин приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным

Об этом информирует CNN .

По словам Остина, пересмотр механизма доступа к разведданным будет осуществляться заместителем министра обороны по вопросам разведки и безопасности. Он будет изучать, в частности, "процедуры подотчетности и контроля в Департаменте, чтобы информировать наши усилия по предотвращению повторения подобных инцидентов".

"Как министр обороны я также без колебаний предприму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны", - подчеркнул Остин.

Глава минобороны США также похвалил минюст и ФБР за арест 21-летнего гвардейца Джека Тейшейры, назначенного в Национальную военно-воздушную гвардию Массачусетса. По предварительным данным, именно он может стоять за утечкой секретных документов, в которых, в частности, содержится информация о войне в Украине.

"Министерство обороны в тесном партнерстве с разведывательным сообществом и нашими межведомственными партнерами продолжит рассмотрение последствий этого несанкционированного разглашения для национальной безопасности", - подчеркнул Остин.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ. Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность , в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок .
  • Позже CNN отчитывалось , что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в том числе Китай.
  • Журналисты CBS утверждали , что ФБР работает над отслеживанием утечки материалов, в то же время Пентагон сокращает количество людей, имеющих доступ к той секретной информации, которая стала объектом обнародования. Впоследствии Журналисты The Washington Post пообщались с вероятным членом чата в Discord, куда слили документы Пентагона: авторы утвердили, что за этим стоит "любитель оружия", работавший на военной базе.
  • Позже президент США Джо Байден впервые прокомментировал утечку документов Пентагона и сообщил, что правительство США уже близко к выявлению виновного в этом лица.
США
Ллойд Остин
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