В США приказали пересмотреть механизм доступа к разведданным после утечки секретным документам

Об этом информирует CNN .

По словам Остина, пересмотр механизма доступа к разведданным будет осуществляться заместителем министра обороны по вопросам разведки и безопасности. Он будет изучать, в частности, "процедуры подотчетности и контроля в Департаменте, чтобы информировать наши усилия по предотвращению повторения подобных инцидентов".

"Как министр обороны я также без колебаний предприму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны", - подчеркнул Остин.

Глава минобороны США также похвалил минюст и ФБР за арест 21-летнего гвардейца Джека Тейшейры, назначенного в Национальную военно-воздушную гвардию Массачусетса. По предварительным данным, именно он может стоять за утечкой секретных документов, в которых, в частности, содержится информация о войне в Украине.

"Министерство обороны в тесном партнерстве с разведывательным сообществом и нашими межведомственными партнерами продолжит рассмотрение последствий этого несанкционированного разглашения для национальной безопасности", - подчеркнул Остин.