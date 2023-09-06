В США приговорили к 22 годам заключения одного из организаторов штурма Капитолия
Экслидер ультраправой организации Proud Boys Энрике Таррио приговорен к 22 годам заключения за организацию штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года
Об этом сообщает CNN .
Такой приговор 5 сентября вынес суд в Вашингтоне. Таррио признали виновным в подстрекательстве к мятежу. Этот приговор стал самым суровым наказанием среди участников беспорядков 6 января 2021 года. Адвокаты осужденного подали апелляцию.
Энрике Таррио не был лично в Вашингтоне 6 января, когда тысячи сторонников экспрезидента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса. Однако судья отметил, что Таррио был "верховным лидером заговора".
Следствие установило, что он контролировал действия Proud Boys во время беспорядков. По данным следствия, он "исключительно влиятельная фигура" среди правых американских экстремистов.
Ранее суд вынес приговор двум другим лидерам Proud boys: Джозеф Биггс получил 17 лет заключения, а Итан Нордин – 18 лет лишения свободы.
- 6 января 2021 сторонники тогдашнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время окончательного определения результатов президентских выборов.
- 26 мая 2023 года основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Роудса приговорили к 18 годам заключения за участие в штурме Капитолия.
- 4 августа Дональд Трамп предстал перед судом и не признал вину по делу о штурме Капитолия.
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