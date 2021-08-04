В США при перестрелке рядом с Пентагоном погиб полицейский
3 августа вечером в результате стрельбы погиб офицер Агентства по охране сил Пентагона
Об этом пишетPolitico.
Неизвестный поднял стрельбу возле автобусной платформы за пределами здания Пентагона.
В связи с инцидентом здание министерства обороны США временно закрыли на вход и выход.
Пентагон разблокировали примерно через полтора часа после того, как полиция оцепила место происшествия.
В ведомстве не подтверждали смерть офицера полиции в течение многих часов после стрельбы, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ об этом и подтверждения со стороны нескольких конгрессменов.
Politico сообщил во вторник, 3 августа, что подозреваемый был застрелен сотрудником полиции Пентагона, и злоумышленник не проник в здание. Причины нападения остаются неизвестными.
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