В США при перестрелке рядом с Пентагоном погиб полицейский

Об этом пишетPolitico.



Неизвестный поднял стрельбу возле автобусной платформы за пределами здания Пентагона.



В связи с инцидентом здание министерства обороны США временно закрыли на вход и выход.

Пентагон разблокировали примерно через полтора часа после того, как полиция оцепила место происшествия.

В ведомстве не подтверждали смерть офицера полиции в течение многих часов после стрельбы, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ об этом и подтверждения со стороны нескольких конгрессменов.

Politico сообщил во вторник, 3 августа, что подозреваемый был застрелен сотрудником полиции Пентагона, и злоумышленник не проник в здание. Причины нападения остаются неизвестными.