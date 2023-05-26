Об этом сообщило агентство Reuters.

Стало известно, что многонациональное предупреждение показало, что китайская кампания кибершпионажа была направлена на военные и правительственные объекты в Соединенных Штатах. Китайское правительство отвергло утверждение, что его шпионы преследуют западные цели, назвав предупреждение "коллективной дезинформационной кампанией".

Американские официальные лица заявили, что они все еще находятся в осознании этой угрозы.

"У нас есть по меньшей мере одно место, о котором мы не знали с момента публикации пособия по охоте, которое предоставило нам данные и информацию", - сказал Роб Джойс, директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США (АНБ), в интервью агентству Reuters .

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) отдельно заявило, что работает над тем, чтобы понять "масштабы потенциальных вторжений и связанных с ними последствий".

Это поможет ему "оказать помощь там, где это необходимо, и более эффективно понять тактику, применяемую этим противником", - сказал исполнительный помощник директора CISA Эрик Гольдштейн.

По словам исследователей и должностных лиц, сложность защиты от такой шпионской деятельности заключается в том, что она более скрыта, чем обычные шпионские операции.

"В этих случаях противник часто использует законные учетные данные и законные инструменты сетевого администрирования, чтобы получить доступ к выполнению своих целей в целевой сети", - сказал Голдштейн. "Многие традиционные методы обнаружения, такие как антивирус, не найдут этих вторжений".

Аналитики Microsoft, обнаружившие кампанию Volt Typhoon, заявили, что она "может поднять критически важную коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и Азийским регионом во время будущих кризисов" - это намек на эскалацию напряженности в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня и других вопросов.

"Разведывательное сообщество США оценивает, что Китай почти наверняка способен осуществить кибератаки, которые могут нарушить работу критически важных инфраструктурных служб в США, в том числе нефте- и газопроводов и железнодорожных систем", - добавил на пресс-брифинге представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.