В США предупредили Лукашенко об ответственности за помощь РФ в агрессии против Украины

Об этом сообщает DW .

Сенатор Джеймс Лэнкфорд внес проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию", с целью удержать Минск от того, чтобы позволить России использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину.

Законопроект предусматривает введение санкций против Беларуси или любой другой страны, которая поддерживает продолжающуюся агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что Россия разместила около 30 тыс. военнослужащих вблизи границы с Украиной, что является самым большим развертыванием войск в Беларуси со времен холодной войны.

Констатируя, что Беларусь допускает на свою территорию тысячи российских солдат, сенатор Ленкфорд настаивает на том, что США должны ясно дать понять, что против любой страны, поддерживающей попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции.

В частности, действиями, за которые могут быть введены санкции, называются: совместное с Россией участие во вторжении в Украину, предоставление материальной, тактической или иной поддержки российского вторжения, размещение на территории войск РФ, сотрудничество с российской разведкой при вторжении, а также закупка или передача летального оружия, используемого при вторжении в Украину.