В США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии
В США предложили разместить бюст президента Украины в Домовом крыле здания парламента страны
Об этом пишет издание "Washington Times".
С предложением о размещении бюста Зеленского в Капитолии выступил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Ранее он внес проект резолюции, предписывающий Совету изобразительных искусств Палаты представителей США создать бюст президента Украины.
"Совет ответственен за все произведения искусства и исторические объекты, выставленные в крыле Дома Капитолия США и связанных с ним офисных зданиях", - объясняют журналисты.
Джо Уилсон работает в Конгрессе США с 2001 года и является старшим членом комитетов Палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам.
"Убежденный консерватор, подвергшийся резкой критике за выкрикивание "Ты лжешь" бывшему президенту Обаме во время обращения в Конгресс в 2009 году, господин Уилсон стал решительным сторонником Украины", — говорится в материале.
Также сообщается, что в декабре он заявил газете Charleston Post and Courier, что борьба Украины с российской агрессией напомнила ему американскую революцию.
- Напомним, Зеленский совершил в США первый визит после начала широкомасштабного вторжения РФ и выступил в Конгрессе 22 декабря.
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