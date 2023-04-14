В США предложили передать замороженные российские активы на восстановление Украины
США рассматривают возможность использовать для восстановления Украины замороженные активы Центрального банка РФ
Об этом сообщает US Chamber.
На форуме партнерства США и Украины заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заговорила о замороженных российских деньгах, которые можно использовать для восстановления Украины.
По словам Нуланда, для восстановления Украины можно использовать около 300 млрд долларов, которые хранятся на счетах в иностранных банках.
- Напомним, во время визита в США премьер-министр Украины Денис Шмигаль имеет запланированную встречу, в том числе и с руководством Всемирного банка.
- 12 апреля Всемирный банк объявил в среду о выделении 200 млн долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
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