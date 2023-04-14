В США предложили передать замороженные российские активы на восстановление Украины

Об этом сообщает US Chamber.

На форуме партнерства США и Украины заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заговорила о замороженных российских деньгах, которые можно использовать для восстановления Украины.

По словам Нуланда, для восстановления Украины можно использовать около 300 млрд долларов, которые хранятся на счетах в иностранных банках.