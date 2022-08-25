Об этом пишет The Wall Street Journal.

В ближайшие дни администрация Байдена планирует дать отдельное имя военной миссии США по поддержке Украины, что означает переход от разовых усилий по обучению и помощи к многолетним.

WSJ отмечает, что название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

Это, по мнению экспертов издания, имеет большое бюрократическое значение, поскольку предполагает долгосрочное целевое финансирование.

Кроме того, украинскую миссию возглавит двух- или трехзвездочный генерал.

25 августа Зеленский и Байден обсудили перспективы сотрудничества и привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

24 августа Зеленский призвал расследовать российское военное преступление в Оленовке и чтобы миссия ООН проверила условия содержания военнопленных.

В тот же день Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд.

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