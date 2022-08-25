В США предложат официальное название военной миссии в Украине, - The Wall Street Journal
Пентагон будет действовать по принципу миссий в Ираке и Афганистане, которые назывались соответственно операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы"
Об этом пишет The Wall Street Journal.
В ближайшие дни администрация Байдена планирует дать отдельное имя военной миссии США по поддержке Украины, что означает переход от разовых усилий по обучению и помощи к многолетним.
WSJ отмечает, что название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".
Это, по мнению экспертов издания, имеет большое бюрократическое значение, поскольку предполагает долгосрочное целевое финансирование.
Кроме того, украинскую миссию возглавит двух- или трехзвездочный генерал.
- 25 августа Зеленский и Байден обсудили перспективы сотрудничества и привлечения РФ к ответственности за военные преступления.
- 24 августа Зеленский призвал расследовать российское военное преступление в Оленовке и чтобы миссия ООН проверила условия содержания военнопленных.
- В тот же день Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное