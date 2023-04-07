Об этом сообщает NBC News.

Полиция города Фармингтон, штат Нью-Мексико, получила сообщение о домашнем насилии в северо-западной части города.

Прибыв на место событий, правоохранители ошиблись домом, посетив номер 5305 вместо 5308. Позвонив диспетчеру, офицеры попросили передать гражданам, нуждающимся в помощи, подойти к входной двери.

"Полицейские отошли от 5305, в то время как 52-летний Роберт Дотсон открыл свою входную дверь, вооруженный пистолетом. В этот момент правоохранители произвели как минимум один выстрел из служебного оружия", - говорится в сообщении Департамента общественной безопасности штата.

Отмечается, что Дотсон не был фигурантом дела, а лишь ошибочным свидетелем.

Право на владение оружием закреплено в Конституции США.