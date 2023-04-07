В США правоохранители ошиблись адресом и застрелили невиновного мужчину по соседству
В штате Нью-Мексико представители полиции, получив сообщения о домашнем насилии, прибыли по ошибочному адресу и в результате столкновения застрелили невиновного мужчину
Об этом сообщает NBC News.
Полиция города Фармингтон, штат Нью-Мексико, получила сообщение о домашнем насилии в северо-западной части города.
Прибыв на место событий, правоохранители ошиблись домом, посетив номер 5305 вместо 5308. Позвонив диспетчеру, офицеры попросили передать гражданам, нуждающимся в помощи, подойти к входной двери.
"Полицейские отошли от 5305, в то время как 52-летний Роберт Дотсон открыл свою входную дверь, вооруженный пистолетом. В этот момент правоохранители произвели как минимум один выстрел из служебного оружия", - говорится в сообщении Департамента общественной безопасности штата.
Отмечается, что Дотсон не был фигурантом дела, а лишь ошибочным свидетелем.
Право на владение оружием закреплено в Конституции США.
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