В США пожарный вертолет упал на коттедже: два человека погибли
Два человека погибли и еще четверо получили травмы в результате падения пожарного вертолета на жилой комплекс во Флориде
Инцидент произошел вблизи города Форт Лодердейл на востоке штата, пишет Синьхуа.
Погибшими оказалась женщина, проживавшая в доме, и глава местного пожарного отделения, находившегося на борту вертолета. Еще двое пожарных и двое жителей были госпитализированы, однако не получили травм, угрожающих жизни.
Когда произошла авария, вертолет летел в одно из местных аэродромов тушить пожар.
Начато расследование, призванное установить все детали трагического инцидента, в результате которого в крыше жилого комплекса образовалась большая дыра.
- Напомним, 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых – руководство Министерства внутренних дел Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.5
- EUR Покупка 40.86Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное