В США пожарный вертолет упал на коттедже: два человека погибли

Инцидент произошел вблизи города Форт Лодердейл на востоке штата, пишет Синьхуа.

Погибшими оказалась женщина, проживавшая в доме, и глава местного пожарного отделения, находившегося на борту вертолета. Еще двое пожарных и двое жителей были госпитализированы, однако не получили травм, угрожающих жизни.

Когда произошла авария, вертолет летел в одно из местных аэродромов тушить пожар.

Начато расследование, призванное установить все детали трагического инцидента, в результате которого в крыше жилого комплекса образовалась большая дыра.