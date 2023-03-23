Об этом на брифинге в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Европейская правда".

"Боеприпасы с обедненным ураном были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Это не радиоактивная угроза. Они и близко не представляют ядерной угрозы. Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных свойств", - подчеркнул он.

Представитель Белого дома отметил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

"Если Россия глубоко озабочена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант – переместить их через границу и вывезти из Украины", – добавил Кирби.

Обеденный уран – отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Благодаря высокой плотности обедненный уран используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах.