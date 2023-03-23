В США посоветовали России вывести танки из Украины, если ее беспокоит поставка снарядов с обедненным ураном
В США объяснили, что боеприпасы с обедненным ураном являются обычным типом боеприпасов, а заявления России о них как шаге к эскалации – безосновательны.
Об этом на брифинге в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Европейская правда".
"Боеприпасы с обедненным ураном были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Это не радиоактивная угроза. Они и близко не представляют ядерной угрозы. Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных свойств", - подчеркнул он.
Представитель Белого дома отметил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.
"Если Россия глубоко озабочена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант – переместить их через границу и вывезти из Украины", – добавил Кирби.
Обеденный уран – отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Благодаря высокой плотности обедненный уран используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах.
- Напомним, в понедельник Британия подтвердила , что будут поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. После этого Путин ложно заявил, что речь идет об оружии с "ядерным компонентом".
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