В США посчитали силы российских оккупантов на Востоке и Юге Украины, - СNN
С конца прошлой недели Россия добавила еще 11 амы на Востоке и Юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГ достигло 76
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
Россия добавила 11 батальонных тактических групп (БТГ) к своим силам на Востоке и Юге Украины с конца прошлой недели, в результате чего общее количество БТГ у России достигло 76.
"Они расширили свои возможности внутри Украины", – сказал чиновник журналистам, добавив, что все российские сухопутные войска сосредоточены на Востоке и Юге Украины, но США не могут точно определить, как распространяются новые батальонно-тактические группы за пределами Украины.
В то же время США направили в регион четыре рейса помощи Украине из последнего раунда помощи, санкционированного президентом США Джо Байденом, на сумму 800 миллионов долларов, отметил чиновник.
По словам чиновника, другой должен прибыть в течение следующих 24 часов, но никаких подробностей относительно того, какое оборудование было на рейсах, не было предоставлено.
- Напомним, военный эксперт Жданов считает , что россияне ограничены во времени подготовки к наступлению на Донбасс, и это на руку Украине.
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