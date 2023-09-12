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В США пообещали без колебаний ввести новые санкции против КНДР и РФ в случае передачи оружия

12 сентября, 2023 вторник
03:18
Война с Россией

Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи и готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге, сообщает Укринформ.

"Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что США будут внимательно следить за результатами встречи Путина и Кима. В этом контексте Миллер подчеркнул, что американская сторона будет сохранять давление на санкции против КНДР и России, а также без колебаний применит новые ограничения в случае необходимости.

Спикер Госдепа также напомнил, что Путин отсутствовал на встрече G20 в Индии – очевидно, потому, что стал международным изгнанником после развязывания войны против Украины. То, что российскому диктатору приходится умолять Северную Корею о помощи, говорит об эффективности санкций и мер экспортного контроля США, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, нынешняя ситуация означает, что Кремлю "трудно поддерживать свои военные усилия".

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает , что Северная Корея не начнет поставки оружия России не согласовав это с Китаем.

КНДР
оружие
санкции против России
США
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