Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В США полицейские избили темнокожего мужчину до смерти, из-за чего вспыхнули протесты

В США полицейские избили темнокожего мужчину до смерти, из-за чего вспыхнули протесты

28 января, 2023 суббота
15:01
Мир

В начале января 2023 года группа полицейских в городе Мемфис в США до смерти забила темнокожего мужчину, из-за чего в стране вспыхнули протесты

Об этом информирует CNN .

Отмечают, что трагедия произошла в городе Мемфис в штате Теннесси. Ночью 7 января группа из пяти правоохранителей остановили автомобиль на остановке за якобы неосторожное вождение. За ее рулем был 29-летний Тайр Николс. Позже полицейские сообщили, что нарушений не было.

Впоследствии полиция Мемфиса опубликовала видео с избиением темнокожего мужчины, содержащее кадры с нагрудных камер полицейских и камер видеонаблюдения. На ролике видно, что сначала Николса пытались задержать, но он сбежал. Правоохранителям удалось схватить его на перекрестке. После этого мужчину начали бить дубинками, кулаками и ногами, в том числе по лицу. Также на видео зафиксировали, как мужчина звал маму, поскольку инцидент произошел вблизи ее дома.

По данным камер, когда Николс уже был в наручниках и почти упал в обморок, правоохранители усадили его возле машины. На ролике можно заметить, что скорая не приезжала на место трагедии в течение 20 минут, поэтому Николса госпитализировали только через час после избиения. Через три дня человек умер. По данным вскрытия, причиной стало "большое кровоизлияние, вызванное сильным избиением".

Причастных к убийству правоохранителей Тадарриуса Бина, Деметриуса Хейли, Десмонда Миллса, Эммита Мартина и Джастина Смита уволили. Полиция уже приступила к расследованию.

Впоследствии Мемфиси вспыхнул протест. Он был спокойным и не приобрел масштабов протестов 2020 года. Около ста участников демонстрации перекрыли в Мемфисе мост, полиция их не задерживала.

фото: REUTERS

Также митинг устроили в Нью-Йорке вечером 27 января. Один из участников запрыгнул на капот полицейского автомобиля и разбил лобовое стекло. Его и еще двух митингующих задержали.

Кроме того, демонстрации прошли и в других городах США, в частности в Лос-Анджелесе.

Также на убийство Николса отреагировал президент США Джо Байден. Он выразил семье погибшего соболезнования и осудил действия полицейских.

"Мое сердце с семьей Тайра Николса и американцами в Мемфисе и по всей стране, которые скорбят об этой чрезвычайно болезненной потере. Нет слов, чтобы описать душевную боль и горе потери любимого ребенка и молодого отца", - сказал Байден.

  • 27 мая 2020 года в Миннеаполисе вспыхнули переросшие в беспорядки массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, надавив колено на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся во время задержания и находился под влиянием наркотиков.
  • 28 мая 2020 года беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершали поджоги и грабили магазины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Криминал
США
Читайте также:
Володимир Зеленський
26 января, 2023 четверг
Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд в военное время
27 января, 2023 пятница
Умер академик Нацакадемии медицинских наук Исаак Трахтенберг
Микола Тищенко
26 января, 2023 четверг
Пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 января
15:48
Запрет русского языка: президент "Киево-Могилянской академии" Квит объяснил, какие будут действовать новые правила
15:26
Эксклюзив
Именно на Бахмутском направлении враг несет большие потери в живой силе, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
15:26
"Живая сила - это сейчас главный усилитель динамики войны": спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый прокомментировал действия оккупантов
15:17
Теракт в Иерусалиме унес жизнь женщины из Украины
15:02
Медведев вспомнил об алкоголизме и пообещал, в случае Третьей мировой войны, разнести Европу вдребезги
15:00
Генерал США приказал подчиненным готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - NBC
14:55
"Снаряд ударил по авто, в котором находились два человека": погибла сотрудница управления образования Херсона
14:41
"Нам нужен быстрый взрывоподобный эффект": Порошенко предложил 7 шагов оставить Путина без денег
14:12
Эксклюзив
Турция не заинтересована в войне РФ против Украины и имеет свои интересы, - британский политолог Шерр
14:07
Олаф Шольц
Шольц обнародовал видеообращение к гражданам Германии, посвященное поставке танков Украине
14:01
OPINION
It takes two to tango. Как Москва подыгрывает Эрдогану
14:00
Эксклюзив
Путинская Россия не смогла продемонстрировать возможности второй армии мира, - российский оппозиционер Фейгин
13:45
Украина стремится получить 24 современных истребителя: в идеале — F-16, — Игнат
13:31
Обновлено
Россияне атаковали ракетой С-300 жилой квартал Константиновки Донецкой области, погибли по меньшей мере три человека
13:21
Россияне обстреляли пограничники Сумщины из минометов
13:12
G7
G7 предложила новый потолок цен на российский дизель, - Bloomberg
13:07
Террористы "ДНР" получат до 15 лет за решеткой: мужчины штурмовали города на Донетчине и Запорожье
12:49
Польша ведет переговоры о создании "танковой коалиции": среди стран есть Турция
12:33
Twitter
Пользователи Twitter смогут восстановить заблокированные за нарушение аккаунты
12:23
В Иерусалиме произошел второй теракт в сутки, известно о двух раненых
12:01
Оккупанты в Мариуполе снесут целый микрорайон под застройку
12:01
OPINION
Путин – никто. И не только для Зеленского
11:59
В Офисе президента обвинили МОК в продвижении человеконенавистнической политики РФ
11:58
Эммануель Макрон
Буду продолжать говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон
11:23
Пытались устроиться в госучреждения на подконтрольных Украине территориях: СБУ задержала коллаборантов из Луганщины
10:53
В Индии истребители Су-30 и Mirage разбились во время учений
10:35
Защита Украины от баллистических ракет: Франция и Италия совместно закажут 700 ракет для ЗРК SAMP/T
10:27
Курс валют на 28 января: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
10:11
За сутки россияне 19 раз обстреляли Херсонщину, два человека погибли, 7 - ранены
10:08
OPINION
О вреде политических назначений
10:06
Президент МОК отреагировал на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия там россиян
09:50
Эксклюзив
Декупация Крыма и Донбасса приведет к изменению режима в РФ, - военный эксперт Притула
09:49
США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине
09:42
Эксклюзив
Стойкая оборона Соледара и продолжение обороны Бахмута сорвали планы противника, - военный эксперт Грабский
09:36
Израильский посол заявил, что помощи Украине больше, чем о ней известно
09:29
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
Разведка Британии назвала количество оккупантов, которых 1 января уничтожили ударом по казарме в Макеевке
09:12
Украина может получить истребители от Британии, но после вывода российских войск, - The Telegraph
08:56
Марина Бех-Романчук
Украинская чемпионка завоевала медаль в первом старте легкоатлетического сезона
08:50
Обстрелы Харьковщины: захватчики повредили лицей и частный дом, есть раненый человек
08:41
За сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков, 7 танков, самолет и вертолет
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV