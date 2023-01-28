В США полицейские избили темнокожего мужчину до смерти, из-за чего вспыхнули протесты

Об этом информирует CNN .

Отмечают, что трагедия произошла в городе Мемфис в штате Теннесси. Ночью 7 января группа из пяти правоохранителей остановили автомобиль на остановке за якобы неосторожное вождение. За ее рулем был 29-летний Тайр Николс. Позже полицейские сообщили, что нарушений не было.

Впоследствии полиция Мемфиса опубликовала видео с избиением темнокожего мужчины, содержащее кадры с нагрудных камер полицейских и камер видеонаблюдения. На ролике видно, что сначала Николса пытались задержать, но он сбежал. Правоохранителям удалось схватить его на перекрестке. После этого мужчину начали бить дубинками, кулаками и ногами, в том числе по лицу. Также на видео зафиксировали, как мужчина звал маму, поскольку инцидент произошел вблизи ее дома.

По данным камер, когда Николс уже был в наручниках и почти упал в обморок, правоохранители усадили его возле машины. На ролике можно заметить, что скорая не приезжала на место трагедии в течение 20 минут, поэтому Николса госпитализировали только через час после избиения. Через три дня человек умер. По данным вскрытия, причиной стало "большое кровоизлияние, вызванное сильным избиением".

Причастных к убийству правоохранителей Тадарриуса Бина, Деметриуса Хейли, Десмонда Миллса, Эммита Мартина и Джастина Смита уволили. Полиция уже приступила к расследованию.

Впоследствии Мемфиси вспыхнул протест. Он был спокойным и не приобрел масштабов протестов 2020 года. Около ста участников демонстрации перекрыли в Мемфисе мост, полиция их не задерживала.

фото: REUTERS

Также митинг устроили в Нью-Йорке вечером 27 января. Один из участников запрыгнул на капот полицейского автомобиля и разбил лобовое стекло. Его и еще двух митингующих задержали.

Кроме того, демонстрации прошли и в других городах США, в частности в Лос-Анджелесе.

Также на убийство Николса отреагировал президент США Джо Байден. Он выразил семье погибшего соболезнования и осудил действия полицейских.

"Мое сердце с семьей Тайра Николса и американцами в Мемфисе и по всей стране, которые скорбят об этой чрезвычайно болезненной потере. Нет слов, чтобы описать душевную боль и горе потери любимого ребенка и молодого отца", - сказал Байден.

27 мая 2020 года в Миннеаполисе вспыхнули переросшие в беспорядки массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, надавив колено на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся во время задержания и находился под влиянием наркотиков.

28 мая 2020 года беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершали поджоги и грабили магазины.