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В США погиб известный автогонщик и звезда YouTube Кен Блок

3 января, 2023 вторник
19:37
Спорт

Легенда американского автоспорта и звезда YouTube Кен Блок погиб во время аварии на снегоходе – ему было 55 лет

Об этом пишет BBC.

Трагедия произошла 2 января в штате Юта. Блок спускался по крутому склону, его снегоход перевернулся и придавил мужчину. От полученных травм гонщик скончался на месте.

Блок принимал участие в самых разных соревнованиях – ралли, мотокроссе, джимхане, а также по сноубордингу и скейтбордингу.

Позже он получил широкую популярность благодаря трюковому шоу Gymkhana на YouTube, где имел почти два миллиона подписчиков.

Блок стал соучредителем бренда одежды для скейтбординга DC Shoes.

Hoonigan Industries, еще один изготовитель одежды, которым он владел, подтвердила смерть основателя.

"Кен был лидером, первооткрывателем и примером. Но самое важное, что он был отцом и мужем. Его будет очень не хватать", - сказано в официальном заявлении Hoonigan.

Одним из первых соболезнование семье Блока выразил чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон: "Я шокирован новостью о гибели Кена. Он – талант, который многое сделал для автоспорта. Он был настоящим лидером со своим уникальным стилем и заразительной улыбкой. Автоспорт потерял одного из лучших представителей, но, что важнее, просто замечательного человека".

У Блока остались жена Люси и трое детей.

  • Напомним, 2 января чуть не погиб популярный актер Джереми Реннер. Он получил травму грудной клетки и ортопедические травмы при уборке снега. В понедельник звезду прооперировали, он остается в отделении интенсивной терапии в тяжелом, но стабильном состоянии.

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