В США подтвердили право Украины на вступление в НАТО

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

Она отметила, что Соединенные Штаты Америки и раньше не раз этого подчеркивали и такая позиция остается неизменной.

"Видение президента Джо Байдена и администрации США состоит в том, что право суверенных государств избирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности", - отметила Псаки.

Пресссекретарь Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддерживает стремление стран присоединяться к Альянсу и выполнять конкретные требования для членства.

"А что касается отношений НАТО с Украиной, то этот вопрос должны определять только Украина и 30 союзников из Альянса", – добавила Псаки.