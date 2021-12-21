В США подтвердили право Украины на вступление в НАТО
В Белом доме заявили, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО, а также решения стран Альянса о его расширении, отвечают основам европейской безопасности
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.
Она отметила, что Соединенные Штаты Америки и раньше не раз этого подчеркивали и такая позиция остается неизменной.
"Видение президента Джо Байдена и администрации США состоит в том, что право суверенных государств избирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности", - отметила Псаки.
Пресссекретарь Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддерживает стремление стран присоединяться к Альянсу и выполнять конкретные требования для членства.
"А что касается отношений НАТО с Украиной, то этот вопрос должны определять только Украина и 30 союзников из Альянса", – добавила Псаки.
- Напомним, 20 декабря прошла трехсторонняя встреча президентов Украины, Литвы и Польши в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Они подписали общую декларацию, фиксирующую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова помочь Украине со вступлением в НАТО и подчеркнул, что попытки РФ проводить "красные линии" неприемлемы в XXI веке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.93
- Актуальное
- Важное