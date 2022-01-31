В США подтвердили, что разработали пакет санкций против российской элиты на случай вторжения РФ в Украину

Об этом она сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций в отношении как представителей российской элиты, так и членов их семей на случай, если Россия вторгнется в Украину", - заявила Псаки.



Пресс-секретарь отметила, что эти санкции разработали в координации с союзниками и партнерами США. В частности, Псаки пояснила, что те россияне, против которых могут быть введены санкции, влияют на принятие правительственных решений РФ и имеют экономические связи с западными странами.



"Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются "особо уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - отметила Псаки.



Представительница Белого дома подчеркнула, что эти санкции - лишь часть усилий США по давлению на Россию.

Напомним, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сказал, что санкции против Российской Федерации должны вводиться уже сейчас, а не "после".

30 января сообщалось, что в Сенате США рассматривают возможность введения новых санкций против РФ до предполагаемого вторжения в Украину.