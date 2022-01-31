В США подтвердили, что разработали пакет санкций против российской элиты на случай вторжения РФ в Украину
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Соединенные Штаты Америки разработали пакет санкций против представителей российской элиты, если Россия совершит новое вторжение в Украину
Об этом она сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций в отношении как представителей российской элиты, так и членов их семей на случай, если Россия вторгнется в Украину", - заявила Псаки.
Пресс-секретарь отметила, что эти санкции разработали в координации с союзниками и партнерами США. В частности, Псаки пояснила, что те россияне, против которых могут быть введены санкции, влияют на принятие правительственных решений РФ и имеют экономические связи с западными странами.
"Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются "особо уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - отметила Псаки.
Представительница Белого дома подчеркнула, что эти санкции - лишь часть усилий США по давлению на Россию.
- Напомним, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сказал, что санкции против Российской Федерации должны вводиться уже сейчас, а не "после".
- 30 января сообщалось, что в Сенате США рассматривают возможность введения новых санкций против РФ до предполагаемого вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное