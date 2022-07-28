В США поддерживают передачу ракет большой дальности ATACMS для Украины
Обе партии Конгресса США поддерживают передачу Украине ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км
Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление члена Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Элисс Слоткин.
По ее словам, и республиканцы, и демократы в Конгрессе Соединенных Штатов выступают за то, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS.
Слоткин объяснила, что Украина нуждается в таком вооружении, поскольку высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS могут поражать цели на расстоянии около 80 км. В то же время ATACMS позволяет уничтожать враждебные цели на гораздо большем расстоянии.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, эти ракеты позволят обрезать военную логистику россиян, которую они панически пытаются перестроить после успешных ударов нашей армии по военным составам.
Также это станет сильным аргументом для того, чтобы уберечь Украину от многих ракетных ударов.
- Еще 23 июля советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил , что Украина не получит ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 км. По его словам, Байден пытается сделать не только все необходимое для поддержки Украины, но и пытается не допустить обстоятельств, "при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны".
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