В США поддержали законопроект, позволяющий продать российские активы для помощи Украине
Палата представителей США 27 апреля приняла проект закона, разрешающего арестовывать активы российских олигархов и связанных лиц с российским правительством с целью поддержки Украины
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте соавторки законопроекта конгрессвумен Эбигейл Спанбергер.
"Двухпартийное большинство в Палате представителей США сегодня проголосовало за принятие Закона об аресте активов с целью восстановления Украины", – заявила она.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram отметил, что закон предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц и на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству.
За проект закона высказались 417 конгрессменов, восемь выступили против, пятеро воздержались. Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом Джо Байденом. Добавим, что данный законопроект рамочный, то есть он не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины.
- Федеральное правительство Канады также намерено внести поправки в законодательство и разрешить перераспределение изъятых подсанкционных иностранных активов на компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства.
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