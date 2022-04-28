В США поддержали законопроект, позволяющий продать российские активы для помощи Украине

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте соавторки законопроекта конгрессвумен Эбигейл Спанбергер.

"Двухпартийное большинство в Палате представителей США сегодня проголосовало за принятие Закона об аресте активов с целью восстановления Украины", – заявила она.



Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram отметил, что закон предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц и на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству.



За проект закона высказались 417 конгрессменов, восемь выступили против, пятеро воздержались. Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом Джо Байденом. Добавим, что данный законопроект рамочный, то есть он не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины.

Федеральное правительство Канады также намерено внести поправки в законодательство и разрешить перераспределение изъятых подсанкционных иностранных активов на компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства.