Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне, пишет Укринформ.

"Мы верим, равно как и украинцы, в установление мира. Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН относительно территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, обеспечило бы восстановление и восстановление Украины, а также привлечение к Украине ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений", - отметил представитель МИД США.

Прайс напомнил, что Президент Украины лично говорил о готовности к переговорам по таким принципам.

По его словам, если Россия хочет такого диалога, она должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить атаки и убийства украинских гражданских граждан и уничтожение инфраструктуры.

"Но, конечно, Кремль делает все наоборот – он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам", - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс также подчеркнул, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 ноября, назвал условия "настоящих переговоров о мире" с Россией.

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