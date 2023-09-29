В США подали иск на Tesla за преследование темнокожих сотрудников

Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) заявила в иске в суд, что с 2015 года темнокожие работники завода Tesla регулярно испытывают расистский образ, а также граффити, включая свастики и петли. Темнокожие сотрудники жаловались компании, но Tesla не расследовала жалобы и уволила или иным образом отомстила работникам, сообщившим о преследовании, говорится в иске EEOC.

В иске EEOC требует компенсации для темнокожих работников и штрафных санкций для компании, а также предписывает Tesla пересмотреть свою политику, запрещающую дискриминацию и месть.

Поддерживает обвинения Tesla и департамент гражданских прав штата Калифорния, утверждающий, что Tesla дискриминировала темнокожих работников по оплате труда, продвижению по службе и принятию на работу. В иске департамента говорится о нарушении законодательства Калифорнии, а в иске EEOC – об аналогичных федеральных законах.

Tesla заявила, что иск департамента Калифорнии политически мотивирован, а департамент нарушает закон штата, не уведомив компанию обо всех претензиях и не дав шанса урегулировать их.

В своем заявлении глава EEOC Шарлотта Берроуз отметила, что борьба с широко распространенными притязаниями на рабочем месте является ключевым приоритетом для комиссии.

"Каждый работник заслуживает уважения своих гражданских прав, и ни один работник не должен терпеть такой позорный расовый фанатизм, который выявило наше расследование", — сказала она.

В прошлом году компания Tesla уже обвинялась в нарушении федерального закона о запрете расовой дискриминации на рабочем месте, тогда EEOC попыталась заключить мировое соглашение с компанией, но неудачно, говорится в иске.