В США подали иск на Tesla за преследование темнокожих сотрудников
28 сентября агентство по гражданским правам США подало в суд на Tesla за жестокие преследования темнокожих работников на своем флагманском заводе во Фримонте, Калифорния
Об этом сообщает Reuters.
Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) заявила в иске в суд, что с 2015 года темнокожие работники завода Tesla регулярно испытывают расистский образ, а также граффити, включая свастики и петли. Темнокожие сотрудники жаловались компании, но Tesla не расследовала жалобы и уволила или иным образом отомстила работникам, сообщившим о преследовании, говорится в иске EEOC.
В иске EEOC требует компенсации для темнокожих работников и штрафных санкций для компании, а также предписывает Tesla пересмотреть свою политику, запрещающую дискриминацию и месть.
Поддерживает обвинения Tesla и департамент гражданских прав штата Калифорния, утверждающий, что Tesla дискриминировала темнокожих работников по оплате труда, продвижению по службе и принятию на работу. В иске департамента говорится о нарушении законодательства Калифорнии, а в иске EEOC – об аналогичных федеральных законах.
Tesla заявила, что иск департамента Калифорнии политически мотивирован, а департамент нарушает закон штата, не уведомив компанию обо всех претензиях и не дав шанса урегулировать их.
В своем заявлении глава EEOC Шарлотта Берроуз отметила, что борьба с широко распространенными притязаниями на рабочем месте является ключевым приоритетом для комиссии.
"Каждый работник заслуживает уважения своих гражданских прав, и ни один работник не должен терпеть такой позорный расовый фанатизм, который выявило наше расследование", — сказала она.
В прошлом году компания Tesla уже обвинялась в нарушении федерального закона о запрете расовой дискриминации на рабочем месте, тогда EEOC попыталась заключить мировое соглашение с компанией, но неудачно, говорится в иске.
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