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В США планируют в 2025 году производить 100 тыс. 155-мм снарядов в месяц

16 сентября, 2023 суббота
05:57
Война с Россией

Через 2 года США будут производить 100 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра в месяц – раньше такие объемы производились за десятилетия

Об этом сообщил главный закупщик Пентагона Билл Лаплант, передает "Голос Америки".

"Мы достигнем уровня 100 000 в месяц в 2025 году. Было 14 000 в месяц 6-8 месяцев назад, сейчас есть 28 000 в месяц", - указал Лаплант. Ранее такие объемы производились в течение десятилетий, добавил он.

США предоставили Украине более двух миллионов снарядов 155-мм калибра с начала полномасштабной войны, сообщали в Пентагоне в августе.

США модернизируют оборонно-промышленную базу и расширяют производство критически важных боеприпасов, чтобы производить достаточное оружие для собственной защиты и для помощи Украине, говорил в прошлом месяце Дуглас Буш, помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям.

"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал Буш и добавил, что в течение всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".

Лаплант также заверил, что США работают с союзниками, чтобы те тоже увеличивали производство оборонной продукции.

План ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов

25 июля В ЕС вступил в силу план увеличения производства боеприпасов для Украины – "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP). ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, предусматривающие финансирование в размере 500 миллионов евро. ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2023 года.

ASAP является ответом на запрос Украины в ЕС по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о предложении трех направлений поставки боеприпасов. Странам-членам предложено срочно передать Украине боеприпасы из своих запасов (Трек 1). Страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов (Трек 2). Направление 3 направлено на увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Это должно быть достигнуто с помощью ASAP, непосредственно отвечающего на призыв Совета срочно доставить Украине боеприпасы, а также помочь государствам-членам пополнить их запасы.

5 сентября Европейское оборонное агентство подписало 8 рамочных контрактов с промышленностью на совместную закупку 155 мм боеприпасов для Украины.

12 сентября Европарламент проголосовал за новый механизм, призванный стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.

США
оружие для Украины
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