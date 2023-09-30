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В США планируют снять фильм о затонувшем батискафе "Титан"

30 сентября, 2023 суббота
08:29
Культура

Компания MindRiot Entertainment планирует создать художественный фильм о подлодке "Титан", которая утонула во время погружения к обломкам лайнера "Титаник"

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что продюсером станет актер Брайан Доббинс, известный по фильму The Blackening.

Катастрофа, во время которой затонули все пять человек на борту субмарины после того, как судно потеряло контакт с поверхностью и взорвалось, стало международной новостью еще в июне. Сообщается, что фильм будет охватывать "периоды до, во время и после пятидневной трагедии".

Соавтор фильма Джонатан Кизи сказал, что целью фильма является обвинение "постоянного 24/7 медиацикла, осуждающего и разрушающего жизнь многих людей без должной правовой процедуры". Он добавил: "Важна только правда. И мир всегда имеет право знать правду, а не непристойную приманку, которую нам запихивают в горло те, кто стремится к своим пяти минутам славы".

Что известно о трагедии подлодки "Титан"

18 июня на севере Атлантического океана исчезла подлодка, которая исследовала обломки "Титаника". На борту было 5 туристов: Хэмиш Гардинг, 58-летний британский бизнесмен и исследователь, Шахзада Давуд, 48 лет, также британский бизнесмен, и его сын Сулеман Давуд, 19 лет, Поль-Анри Наржоле, 77-летний французский исследователь по прозвищу Титаник, 61-летний Стоктон Раш, исполнительный директор OceanGate, фирмы, организующей такие погружения. В субмарине было кислорода на 5 дней.

20 июня ирландский исследователь Рори Голден, который был одним из членов экипажа пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника" батискафа, вышел на связь и написал, что с ним все хорошо.

22 июня береговая охрана США сообщила, что обнаружила обломки батискафа "Титан" неподалеку от затонувшего "Титаника". Обломки подводного аппарата OceanGate свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, то есть из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжато, как банку, в 487 метрах от места аварии "Титаника".

В этот же день компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику".

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, совершивший 33 погружения к затонувшему лайнеру, еще 11 лет назад предупреждал об опасности экскурсий на "Титаник". 23 июня он сравнил крушения лайнера "Титаник" и подводного аппарата "Титан", который отправился на экскурсию и исчез.

25 июня Совет по безопасности на транспорте Канады начал собственное расследование по причинам аварии батискафа "Титан", направлявшегося к затонувшему "Титанику", и гибели пассажиров субмарины.

26 июня береговая охрана США создала морскую комиссию по расследованию причин взрыва батискафа "Титан", начали собирать доказательства, в частности обломки с места инцидента.

29 июня спасатели подняли на берег обломки батискафа "Титан" , затонувшего в Атлантике.

14 июля издание The Sun сообщило, что Кэмерон получил от одного из стриминговых сервисов предложение снять сериал о затонувшей подлодке "Титан".

Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон в субботу, 15 июля, заявил , что не ведет переговоров по съемке фильма о затонувшей подлодке.

Мир
Кино
США
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