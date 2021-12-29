В США планируют разрешить третью прививку от COVID-19 для подростков
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что изучается вопрос введения третьей дозы вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет
Об этом сообщает Reuters.
"Сейчас FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) рассматривает этот вопрос. Конечно же, CDC оперативно последует за ними, как только мы получим от них информацию, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни и недели", - заявила она.
Третья доза одобрена всем жителям США с 16 лет.
Вопросы о третьей дозе возникают из-за штамма "Омикрон" и рекордов по заболеваемости.
Дети в возрасте 5-12 лет только в последние недели начали вакцинацию. Для детей младше 5 лет вакцина не утверждена.
"Компании и производители работают над получением данных для детей до 5 лет. В ближайшие месяцы этого не произойдет", – сказала она.
- Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что для поощрения вакцинации от коронавируса жителям американского города будут выплачивать по $100 за прививку бустерной дозой.
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