Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус В США планируют разрешить третью прививку от COVID-19 для подростков

В США планируют разрешить третью прививку от COVID-19 для подростков

29 декабря, 2021 среда
22:28
Коронавирус COVID

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что изучается вопрос введения третьей дозы вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) рассматривает этот вопрос. Конечно же, CDC оперативно последует за ними, как только мы получим от них информацию, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни и недели", - заявила она.

Третья доза одобрена всем жителям США с 16 лет.

Вопросы о третьей дозе возникают из-за штамма "Омикрон" и рекордов по заболеваемости.

Дети в возрасте 5-12 лет только в последние недели начали вакцинацию. Для детей младше 5 лет вакцина не утверждена.

"Компании и производители работают над получением данных для детей до 5 лет. В ближайшие месяцы этого не произойдет", – сказала она.

  • Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что для поощрения вакцинации от коронавируса жителям американского города будут выплачивать по $100 за прививку бустерной дозой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Читайте также:
Наталка Діденко
28 декабря, 2021 вторник
В Украине ожидаются потепление, гололедица и мороз, - синоптик Наталья Диденко о погоде 29 декабря
Владимир Жириновский
28 декабря, 2021 вторник
"В 4 утра": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
росія танк
28 декабря, 2021 вторник
Россияне отправляют на Донбасс снайперов, связистов и артиллеристов и завозят боевую технику, - разведка
Киев
-5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.07
    Покупка 27.07
    Продажа 27.31
  • EUR
    Покупка 30.5
    Продажа 30.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
29 декабря
23:04
Самуэль Умтити
Клуб АПЛ неожиданно решил переплатить за ненужного футболиста "Барселоны"
22:50
Участник нападения на "Схемы" в Укрэксимбанке Тельбизов встретился с журналистами, Марченко уволил пришедших на эту встречу советников
22:46
Зеленський и Байден
Байден и Зеленский в скором времени проведут телефонный разговор, - Белый дом
22:45
ДБР
Конкурс на главу ДБР: комиссия в экстренном порядке назначила собеседование кандидатам, - активист
22:43
Артем Довбик
"Довбик – нападающий практически без недостатков", - капитан "Ворсклы" засыпал лучшего игрока УПЛ комплиментами
22:22
В "Шахтере" задумались над будущим Коноплянки
22:03
Анатолий Тимощук
Для Тимощука дорога в Украину закрыта, - теннисист Стаховский
22:02
Эксклюзив
Константин Москалец: Год Тигра и что с этим делать
21:55
Скандальное платье помощницы экс-замминистра образования Тишкун продали на аукционе за $1 тыс.
21:52
Эксклюзив
Власть Зеленского может вести Украину путем РФ или Беларуси, - политолог об обысках в партии "ЕС" и подозрении Порошенко
21:43
Я действительно счастлив, - самый дорогой футболист мира сделал окончательное заявление по поводу своего будущего
21:11
США следует предоставить Украине летальное оружие, - экс-посол Гербст
21:05
Эксклюзив
Производители отказываются от выигранных тендеров по обеспечению школьного питания из-за роста себестоимости продуктов, - эксперт
20:57
Переговоры Байдена и Путина: президент США потребует, чтобы от Украины увели более 100 тыс. военных РФ, - Белый дом
20:49
Эксклюзив
Пендзин
Цена на хлеб может вырасти на 30% в течение месяца из-за тарифов на газ, - экономист
20:37
Ломаченко попросил фанатов выбрать ему следующего соперника в Instagram
20:35
Денис Монастирский
Монастырский требует запретить использовать источники открытого огня в реанимациях
20:29
Эксклюзив
Зеленский 3 года объясняет, почему он не может выполнить свои обещания, – экс-министр Розенко
20:12
Обновлено
Байден и Путин
По требованию РФ Байден проведет разговор с Путиным 30 декабря
20:04
Минцифры
Водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в "Дии" приравняли к бумажным
19:51
"Воспевание российской армии": в Украину не разрешили ввезти пять детских книг с признаками пропаганды РФ
19:45
Украинский футболист Коваленко заразился коронавирусом
19:30
10 фильмов для новогодне-рождественского настроения
19:25
"Ман Сити" отказался искать замену футболисту, проданному в "Барсу" за 55 млн евро
19:22
Эксклюзив
Ирина Фриз
Надо использовать качественные механизмы, – нардеп Фриз о санкциях против новых каналов, связанных с Медведчуком
19:15
Артем Довбик
Пусть оставят нас в покое, - герой Украины на Евро-2020 Довбик рассказал о своем отношении к России
19:05
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен
Блинкен обсудил с Зеленским дипломатические отношения России и США
18:55
ТКГ
Заседание ТКГ состоится 26 января
18:48
Средняя зарплата в Украине выросла за год почти на 20%, - Минэкономики
18:47
Михаил Мудрик
Болельщики "Шахтера" признали 20-летнего украинца лучшим футболистом года
18:29
Дело о завладении Януковичем "Межгорьем": прокуратура завершила досудебное расследование
18:20
Тибо Куртуа и Андрей Лунин
В "Реале" перед матчем с "Барселоной" произошла вспышка коронавируса, заболел конкурент Лунина
18:16
Верещук: Украина никогда не признает какую-либо вакцину российского производства против COVID-19
18:00
Ирина Венедиктова
Избрание руководства САП: члены комиссии написали Венедиктовой письмо с просьбой разблокировать конкурс
17:57
вакцина
ВОЗ намерена вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли до середины 2022 года
17:54
Эксклюзив
Тарас Козак
Страны Европы понимают, что большая война в Украине - угроза их границам, - депутат Киевсовета о заявлении Борреля об участии ЕС в переговорах между НАТО и Россией
17:39
"Северный поток-2" готов к работе, - Путин
17:33
ООС
Оккупанты из гранатометов и пулеметов обстреляли Новолуганское, Трехизбенку и Новоселовку
17:29
вакцина
Германия пожертвует 75 млн доз вакцин беднейшим странам в 2022 году
17:20
Алексей Данилов
Данилов: Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV