В США планируют отметить 100-летний юбилей от первого исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке
Посол Украины в США Оксана Макарова заявила, что в Нью-Йорке и Вашингтоне состоятся празднования по случаю 100-летия первого исполнения песни "Щедрик" в Соединенных Штатах
Об этом пишет Радио Свобода .
Оксана Макарова подчеркнула, что "Щедрик" в Украине и Carol of the Bells в США - не только популярнейшая рождественская композиция, но и пример культурной дипломатии.
"Хор, выполнявший в США "Щедрик", уехал именно с миссией культурной дипломатии - через песни доносить информацию о молодом украинском государстве, которое обрело свою независимость в 1918 году, но, к сожалению, не удержало его тогда, хор оказался в США, когда возвращаться было уже некуда.И в США были написаны новые слова для "Щедрика" на английском языке. И будет 100 лет, когда в Нью-Йорке впервые была исполнена эта песня, которая за эти 100 лет захватила сердца", - рассказала посол.
По этому случаю в США намерены провести мероприятия, в организации которых примет участие первая леди Украины Елена Зеленская.
"Мы будем очень активно праздновать. Первая леди также приобщается к этому процессу. Она активно занимается культурной дипломатией. Сейчас планируем много событий в Вашингтоне, Нью-Йорке, рассматриваем некоторые креативные музыкальные батлы", - заявила Оксана Макарова.
- "Щедрик" - украинская народная колядка, музыку к которой написал украинский композитор Николай Леонтович в начале ХХ века. В 1921 году украинский хор Александра Кошица впервые спел колядку в США. На выступлении присутствовал американский музыкант украинского происхождения Питер Вильховский, позже написавший англоязычную версию украинской колядки Carol of the Bells.
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