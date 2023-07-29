Об этом пишет Bloomberg.

Указ сосредоточится на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых компьютерах. Это не повлияет на существующие инвестиции и запретит только транзакции. Остальные соглашения придется раскрывать правительству.

Также сообщается, что подписание указа уже много раз откладывалось, и нет гарантии, что это снова не произойдет.

"Ограничения не вступят в силу до следующего года, а их масштаб будет определен в процессе написания правил, который будет включать период сбора комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии", - говорится в сообщении.