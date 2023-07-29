В США планируют ограничить технологические инвестиции в Китай, - Bloomberg
Джо Байден намерен в середине августа подписать исполнительный указ об ограничении критически важных инвестиций США в технологичных компаниях Китая
Об этом пишет Bloomberg.
Указ сосредоточится на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых компьютерах. Это не повлияет на существующие инвестиции и запретит только транзакции. Остальные соглашения придется раскрывать правительству.
Также сообщается, что подписание указа уже много раз откладывалось, и нет гарантии, что это снова не произойдет.
"Ограничения не вступят в силу до следующего года, а их масштаб будет определен в процессе написания правил, который будет включать период сбора комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии", - говорится в сообщении.
- Китай усилил экономическое партнерство с Россией, из-за чего давление западных санкций в сфере экспортного контроля смягчилось.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное